Prima reacție a prințului Harry după ce a pierdut procesul împotriva Daily Mail. „O mușamalizare evidentă”

Prințul Harry a reacționat public pentru prima dată după ce a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, criticând dur decizia Înaltei Curți din Londra. Ducele de Sussex susține că verdictul reprezintă un eșec al sistemului judiciar și că nu a primit dreptatea pe care o căuta.

Într-un comunicat comun semnat alături de baroneasa Doreen Lawrence, una dintre celelalte reclamante din dosar, Harry a afirmat că procesul nu s-a încheiat cu responsabilizarea celor acuzați, ci dimpotrivă, potrivit PEOPLE.

„Am venit în instanță în căutarea dreptății și a responsabilității. Nu am primit nici una, nici alta”, au transmis cei doi. Ei au descris hotărârea drept „o mușamalizare completă și evidentă”, adăugând că verdictul nu a fost, totuși, o surpriză totală.

Prințul Harry acuză instanța că a ignorat dovezile

În declarația sa, prințul Harry susține că instanța a ales să acorde mai multă credibilitate dezmințirilor formulate de jurnaliștii și reprezentanții Associated Newspapers decât probelor prezentate de reclamanți.

Ducele de Sussex afirmă că hotărârea este greu de înțeles, mai ales în contextul unor procese similare câștigate în trecut împotriva altor grupuri media britanice. El consideră că există o diferență de abordare între această decizie și precedentele hotărâri privind practicile ilegale ale presei tabloide.

Procesul, care s-a desfășurat pe parcursul a 46 de zile, a fost intentat de Harry împreună cu alte șase persoane publice. Reclamanții au acuzat Associated Newspapers că ar fi folosit metode ilegale pentru a obține informații personale, inclusiv angajarea unor detectivi particulari, înșelăciune și alte practici intruzive. Instanța a decis însă că dovezile prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra aceste acuzații.

Harry a pierdut procesul cu Daily Mail

Prințul Harry a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, după ce Înalta Curte din Londra a decis că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că informațiile publicate de Daily Mail au fost obținute prin metode ilegale.

Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru ducele de Sussex, implicat în ultimii ani în mai multe procese împotriva presei britanice.

Harry s-a numărat printre cei șapte reclamanți care au dat în judecată Associated Newspapers, compania care deține cele două publicații. Alături de el s-au aflat mai multe personalități publice, inclusiv baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, un adolescent ucis într-un atac rasist în 1993.

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