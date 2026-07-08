Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prima reacție a prințului Harry după ce a pierdut procesul împotriva Daily Mail. „O mușamalizare evidentă”

Prima reacție a prințului Harry după ce a pierdut procesul împotriva Daily Mail. „O mușamalizare evidentă”

De: Daniel Matei 08/07/2026 | 16:47
Prima reacție a prințului Harry după ce a pierdut procesul împotriva Daily Mail. „O mușamalizare evidentă”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry a reacționat public pentru prima dată după ce a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, criticând dur decizia Înaltei Curți din Londra. Ducele de Sussex susține că verdictul reprezintă un eșec al sistemului judiciar și că nu a primit dreptatea pe care o căuta.

Într-un comunicat comun semnat alături de baroneasa Doreen Lawrence, una dintre celelalte reclamante din dosar, Harry a afirmat că procesul nu s-a încheiat cu responsabilizarea celor acuzați, ci dimpotrivă, potrivit PEOPLE.

„Am venit în instanță în căutarea dreptății și a responsabilității. Nu am primit nici una, nici alta”, au transmis cei doi. Ei au descris hotărârea drept „o mușamalizare completă și evidentă”, adăugând că verdictul nu a fost, totuși, o surpriză totală.

Prințul Harry acuză instanța că a ignorat dovezile

În declarația sa, prințul Harry susține că instanța a ales să acorde mai multă credibilitate dezmințirilor formulate de jurnaliștii și reprezentanții Associated Newspapers decât probelor prezentate de reclamanți.

Ducele de Sussex afirmă că hotărârea este greu de înțeles, mai ales în contextul unor procese similare câștigate în trecut împotriva altor grupuri media britanice. El consideră că există o diferență de abordare între această decizie și precedentele hotărâri privind practicile ilegale ale presei tabloide.

Procesul, care s-a desfășurat pe parcursul a 46 de zile, a fost intentat de Harry împreună cu alte șase persoane publice. Reclamanții au acuzat Associated Newspapers că ar fi folosit metode ilegale pentru a obține informații personale, inclusiv angajarea unor detectivi particulari, înșelăciune și alte practici intruzive. Instanța a decis însă că dovezile prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra aceste acuzații.

Harry a pierdut procesul cu Daily Mail

Prințul Harry a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, după ce Înalta Curte din Londra a decis că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că informațiile publicate de Daily Mail au fost obținute prin metode ilegale.

Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru ducele de Sussex, implicat în ultimii ani în mai multe procese împotriva presei britanice.

Harry s-a numărat printre cei șapte reclamanți care au dat în judecată Associated Newspapers, compania care deține cele două publicații. Alături de el s-au aflat mai multe personalități publice, inclusiv baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, un adolescent ucis într-un atac rasist în 1993.

CITEȘTE ȘI:

Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail

Prințul Harry și Meghan Markle, criticați înainte de vizita în Marea Britanie. „E deja un dezastru”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Showbiz internațional
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham după ce ar fi acceptat invitația. Vizita la Londra începe cu un nou scandal regal
Showbiz internațional
Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham după ce ar fi acceptat invitația. Vizita la Londra începe cu un…
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A luat o bacterie. Și ministrul Miruță ar putea fi infectat”
Gandul.ro
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Mediafax
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
Click.ro
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A luat o bacterie. Și ministrul Miruță ar putea fi infectat”
Gandul.ro
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Jasmine Ianțu, prima reacție după scandalul cu iubi din LOFT. Seara perfectă s-a transformat într-un ...
Jasmine Ianțu, prima reacție după scandalul cu iubi din LOFT. Seara perfectă s-a transformat într-un episod tensionat
TEST IQ | Câinele, pisica și iepurele: Cât cântăresc împreună?
TEST IQ | Câinele, pisica și iepurele: Cât cântăresc împreună?
Suma totală pe care Pescobar o trimite pentru elevii cu nota 10 la Bacalaureat: ”În anii trecuți ...
Suma totală pe care Pescobar o trimite pentru elevii cu nota 10 la Bacalaureat: ”În anii trecuți m-au păcălit niște copii”
Te-a sunat un nou creditor? Nu face această greșeală! Ce trebuie să faci din primul minut
Te-a sunat un nou creditor? Nu face această greșeală! Ce trebuie să faci din primul minut
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care poate ajunge în pragul divorțului zilele următoare: ...
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care poate ajunge în pragul divorțului zilele următoare: „Dorința de libertate poate crea tensiuni”
520 lei în plus pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
520 lei în plus pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
Vezi toate știrile