Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham după ce ar fi acceptat invitația. Vizita la Londra începe cu un nou scandal regal

Vizita Prințului Harry în Marea Britanie începe cu tensiuni, confuzie și acuzații între tabăra Ducelui de Sussex și Palatul Buckingham. Deși echipa lui Harry susține că acesta acceptase oferta de a fi cazat într-o reședință regală, Palatul afirmă că răspunsul a venit prea târziu, iar organizarea nu mai era posibilă. În același timp, Meghan Markle și copiii cuplului nu îl vor însoți la Londra, din cauza disputelor privind securitatea.

Prințul Harry ajunge singur la Londra

Prințul Harry a ajuns în Marea Britanie pentru o vizită dedicată mai multor evenimente caritabile și promovării Invictus Games, competiția pentru militarii răniți care va avea loc anul viitor la Birmingham.

Ducele de Sussex nu va fi însoțit, cel puțin la începutul vizitei, de soția sa, Meghan Markle, și de cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Decizia a fost luată după ce familia nu a primit protecție polițienească finanțată din fonduri publice pe durata deplasării în Regatul Unit.

Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham

În centrul controversei se află oferta ca Prințul Harry să fie cazat într-o reședință regală în timpul vizitei sale la Londra.

Echipa ducelui susține că Harry a acceptat oficial invitația în weekend, după ce au fost puse la punct măsuri alternative de securitate. Ulterior, potrivit purtătorului său de cuvânt, oferta ar fi fost retrasă „în ultimul moment”, decizie descrisă drept „dezamăgitoare”.

Palatul Buckingham prezintă însă o altă versiune. Surse regale afirmă că Harry nu a confirmat la timp dacă acceptă oferta și că, inițial, ar fi refuzat invitația sâmbătă, 4 iulie. Mai târziu, în aceeași zi, echipa sa ar fi revenit asupra deciziei și ar fi transmis că acceptă cazarea, însă Palatul susține că era deja prea târziu pentru organizarea logisticii și asigurarea personalului necesar.

„Era prea târziu pentru pregătiri”

Potrivit surselor regale, Prințul Harry avea termen până la finalul săptămânii trecute pentru a accepta oferta, astfel încât Casa Regală să poată pregăti cazarea și personalul necesar.

Palatul susține că ducele a fost informat sâmbătă seara că nu va mai putea sta într-o reședință regală și că era la curent cu această decizie.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ducelui de Sussex afirmă că Harry a putut accepta oferta abia după ce echipa sa a finalizat aranjamentele de securitate, în urma deciziei RAVEC de a nu oferi protecție familiei sale.

Procesul împotriva tabloidelor britanice complică situația

Un alt element care a tensionat situația este faptul că marți, 7 iulie, urmează să fie pronunțată o hotărâre într-un proces intentat de Prințul Harry și alte personalități, printre care Elton John și Elizabeth Hurley, împotriva Associated Newspapers Limited, compania care publică Daily Mail și Mail on Sunday.

Surse regale susțin că Palatul a avut rezerve față de ideea ca Harry să fie cazat chiar în sediul simbolic al monarhiei în ziua în care ar fi putut reacționa public la o decizie judecătorească importantă.

Explicația nu este acceptată de tabăra lui Harry. Purtătorul său de cuvânt a transmis că Palatul Buckingham știa încă de joia trecută data pronunțării verdictului și că nu este clar de ce oferta a fost retrasă după ce fusese acceptată oficial.

Două tabere, două versiuni

Schimbul de declarații arată cât de tensionată rămâne relația dintre Prințul Harry și Palatul Buckingham.

Tabăra Sussex susține că oferta de cazare a fost acceptată și apoi retrasă. Palatul afirmă că Harry nu a răspuns în termenul necesar, a refuzat inițial, apoi a acceptat prea târziu.

Confuzia a fost amplificată și de relatările apărute luni dimineață. Inițial, BBC a transmis că Harry urma să stea la Palatul Buckingham, citând echipa ducelui. La scurt timp, Palatul a respins informația și a precizat că acest lucru nu se va întâmpla.

Meghan și copiii rămân departe de Londra

Harry și Meghan sperau să îi aducă pe Archie și Lilibet în Marea Britanie pentru prima dată din 2022. Ducele își dorea ca cei doi copii să petreacă timp în țara în care el a crescut și, eventual, să se întâlnească cu bunicul lor, Regele Charles al III-lea.

Planurile s-au schimbat însă din cauza problemelor de securitate. După ce autoritățile au decis că familia Sussex nu va beneficia de protecție suplimentară finanțată de contribuabili, Harry a hotărât să vină singur la Londra.

Nu este exclus ca Meghan și copiii să i se alăture mai târziu, în afara Londrei, pentru partea vizitei legată de Invictus Games, la Birmingham.

Întâlnirea cu Regele Charles, sub semnul întrebării

Noul conflict face și mai incertă o posibilă întâlnire între Prințul Harry și Regele Charles, despre care se credea că ar putea avea loc în această săptămână.

De asemenea, nu se știe dacă suveranul îi va vedea pe Archie și Lilibet, nepoții săi în vârstă de 7 și 5 ani, pe care nu i-a mai întâlnit în persoană de patru ani.

Ultima întâlnire față în față dintre Harry și tatăl său a avut loc în septembrie 2025.

Vizită pentru Invictus Games și evenimente caritabile

În ciuda scandalului, Prințul Harry își va continua programul din Marea Britanie. El are programate evenimente la Londra și Birmingham, în contextul numărătorii inverse de un an până la următoarea ediție Invictus Games, care va avea loc în iulie 2027.

La Birmingham, Harry urmează să viziteze spitalul de copii al orașului și Centrul Național de Expoziții, locul care va găzdui competiția dedicată militarilor răniți.

Presa britanică a relatat și că partea finală a călătoriei ar putea include o vizită la Althorp, domeniul familiei Prințesei Diana, unde se află mormântul privat al mamei sale.

O dispută veche privind securitatea

Conflictul privind securitatea Prințului Harry și a familiei sale durează din 2020, anul în care Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

De atunci, familia Sussex a pierdut dreptul la protecție finanțată din bani publici în Marea Britanie. Harry a contestat decizia ca securitatea sa să fie evaluată de la caz la caz, în funcție de fiecare vizită.

Într-un interviu acordat BBC în 2025, ducele declara că nu își poate imagina o situație în care să își aducă soția și copiii în Regatul Unit fără protecția poliției britanice.

Meghan Markle nu a mai fost în Marea Britanie din septembrie 2022, când ea și Harry au participat la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a. De atunci, Harry a revenit singur în țară pentru procese, evenimente caritabile și întâlniri private.

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