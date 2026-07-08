Richard Gere, într-o nouă poveste de iubire. Partenera lui este cu aproape jumătate de secol mai tânără

Richard Gere și Diana Silvers joacă împreună în adaptarea cinematografică a romanului de succes „Asymmetry”, semnat de Lisa Halliday. Primele imagini de pe platoul de filmare au fost făcute publice și îi surprind pe cei doi actori în rolurile unor personaje care trăiesc o poveste de dragoste neobișnuită, marcată de diferența mare de vârstă.

O poveste de dragoste care sfidează convențiile

Richard Gere, în vârstă de 76 de ani, și Diana Silvers, de 28 de ani, interpretează rolurile unui celebru scriitor de 70 de ani și ale unei tinere asistente editoriale care ajung să trăiască o relație secretă ce le schimbă complet viața.

Primele imagini din film au fost realizate în timpul filmărilor desfășurate pe 2 iulie în Riverside Park, din New York.

În fotografie, cei doi actori stau pe o bancă și râd împreună. Scena marchează prima întâlnire dintre personajele Ezra și Alice în Central Park.

O singură privire le schimbă destinul

Potrivit sinopsisului oficial al filmului, totul începe în momentul în care cei doi își întâlnesc privirile.

„O singură clipă în care privirile li se întâlnesc declanșează o legătură care îi poartă pe amândoi într-o aventură ce le schimbă viața, unde își creează o lume privată doar pentru ei doi.

Ezra, celebru pentru opera sa îndrăzneață, găsește pe cineva în fața căruia poate fi vulnerabil fără rețineri, iar Alice își găsește curajul de a-și urma propriile aspirații de scriitoare. Totul este însă pus în pericol atunci când relația lor secretă este dezvăluită.”

Romanul care a impresionat critica

„Asymmetry”, romanul de debut al Lisei Halliday, a fost publicat în 2018 și a fost inclus ulterior de The New York Times pe lista celor mai remarcabile cărți ale secolului XXI.

Adaptarea cinematografică este regizată de laureatul premiului Oscar Edward Zwick, cunoscut pentru filmul „The Last Samurai”. Scenariul este semnat de Edward Zwick, Lisa Halliday și Marshall Herskovitz.

Lisa Halliday: „A fost un privilegiu”

Autoarea romanului s-a declarat încântată de colaborarea cu echipa filmului.

„A fost o plăcere și un privilegiu să lucrez cu Ed și Marshall pentru a transpune pe ecran povestea lui Alice și Ezra. Le sunt profund recunoscătoare pentru umorul, ingeniozitatea, curajul, compasiunea și dedicarea lor”, a declarat Lisa Halliday.

Edward Zwick: „Ceea ce lumea numește asimetrie poate însemna iubire”

Pentru Edward Zwick, care revine la lungmetraje după o pauză de opt ani, proiectul are o semnificație aparte.

„La fel ca mulți alții, am fost fermecat de cartea Lisei, nu doar pentru că este emoționantă, inteligentă și foarte amuzantă, ci și pentru că vorbește despre doi oameni care descoperă că ceea ce lumea numește asimetrie poate avea, de fapt, un alt nume: iubire”, a spus regizorul.

Filmările au început la New York

Producția filmului a început săptămâna trecută la New York, după ce proiectul a fost anunțat oficial la începutul lunii mai.

Producătorii descriu „Asymmetry” drept „o poveste de dragoste neconvențională, care explorează legătura improbabilă dintre doi oameni aflați în etape foarte diferite ale vieții și care pune sub semnul întrebării prejudecățile lor, dar și ale noastre, despre iubire și putere”.

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