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Alertă de proporții după dispariția unui avion. Mai mulți oameni se aflau la bord

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 09:30
Alertă de proporții după dispariția unui avion. Mai mulți oameni se aflau la bord
Alertă de proporții după dispariția unui avion /Foto: Pexels
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Alertă aviatică, după ce o aeronavă a dispărut după decolarea din Orientul Mijlociu. Un avion cargo Boeing 737 a pierdut contactul cu controlul traficului aerian la doar câteva minute după decolarea din Emiratele Arabe Unite. Aeronava, operată de o companie pakistaneză, a dispărut de pe radare și este de negăsit. Autoritățile sunt în alertă și încearcă să rezolve dispariția misterioasă. La bordul avionului se aflau cinci membri ai echipajului.

Un avion operat de o companie pakistaneză, ce efectua un zbor spre Karachi, a dispărut în mod misterios. Primele informații indică faptul că avionul a dispărut de pe radare în largul coastelor Pakistanului, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și salvare în Marea Arabiei.

Alertă de proporții după dispariția unui avion

Potrivit Autorității Aviației Civile din Pakistan, avionul decolase din Sharjah și se îndrepta spre Karachi. Însă, în jurul orei 21:18, ora locală, echipajul a raportat o defecțiune la sistemul de navigație, iar câteva minute mai târziu a dispărut.

Datele radar arată că aeronava a început să piardă rapid altitudine, urmată de o scurtă urcare, după care a suferit o nouă coborâre, după care a efectuat un viraj brusc. La ora 21:21, când se afla la circa 287 de kilometri vest de Karachi, orice legătură cu avionul s-a întrerupt.

Potrivit traseului înregistrat, se crede că avionul s-ar fi prăbușit în Marea Arabiei, în apropiere de Karachi. În prezent, operațiunile de căutare sunt în plină desfășurare, iar epava aeronavei nu a fost încă localizată.

În urma celor întâmplate, compania aeriană a anunțat că se află în strânsă colaborare cu Autoritatea Aviației Civile din Pakistan și cu celelalte instituții implicate în anchetă și speră ca membrii echipajului să fie găsiți în viață.

„Operațiunile de căutare și salvare sunt desfășurate de autoritățile competente. Compania noastră cooperează pe deplin cu Autoritatea Aviației Civile din Pakistan și cu celelalte agenții guvernamentale implicate. Continuăm să ne rugăm cu sinceritate pentru siguranța colegilor noștri”, a transmis compania aeriană.

 

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