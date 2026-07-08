Iuliana Ștefania Bonciu, singura elevă din Prahova cu media 10 la BAC. A reușit fără meditații

Rezultatele Bacalaureatului 2026 au adus în Prahova o singură medie de 10, obținută de Iuliana Ștefania Bonciu, absolventă a Colegiului Național „Nichita Stănescu” din Ploiești. Tânăra spune că performanța nu a fost rodul unor pregătiri suplimentare, ci al unui ritm de învățare constant, disciplinat și bine organizat pe tot parcursul anului școlar.

Iuliana Ștefania Bonciu, elevă a Colegiului Național „Nichita Stănescu”, afirmă că rezultatul final a depășit propriile așteptări, pentru că nu se gândea că va obține punctaj maxim la toate probele examenului.

Iuliana Ștefania Bonciu, singura elevă din Prahova cu media 10 la BAC

Deși era sigură pe materiile la care se simțea cel mai bine pregătită, nu anticipa că va încheia Bacalaureatul cu media perfectă.

„Mă aşteptam să fie la Istorie şi la Geografie, dar nu la toate. A fost o surpriză”, a declarat ea.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât reprezintă singura medie de 10 din județul Prahova în sesiunea din acest an. Originară din comuna Vărbilău, Iuliana a urmat liceul în Ploiești, locuind cu chirie pe durata studiilor. Spune că sprijinul și sacrificiile părinților au fost o motivație esențială, iar rezultatul obținut este și o formă de recunoștință față de eforturile familiei. În pregătirea pentru Bacalaureat nu a apelat la meditații și nici nu a accelerat ritmul în ultimele săptămâni.

„A fost o pregătire constantă încă de la începutul anului, n-am lăsat chiar totul pe ultima sută de metri. Nu am făcut pregătire la niciuna dintre materii. A fost doar munca mea”, a spus tânăra. Succesul a venit din disciplină și implicare continuă, nu din acumulări rapide pe final de an.

A reușit fără meditații

Deși a avut rezultate excelente în toți anii de liceu, Iuliana spune că a încercat mereu să păstreze un echilibru între școală și viața personală. Consideră că performanța academică nu trebuie să excludă timpul petrecut cu familia și prietenii și că o notă, oricât de importantă, nu definește valoarea unui elev.

„Am păstrat un echilibru. Nu am vrut să renunţ la viaţa socială doar pentru o notă, pentru că sunt de părere că o singură notă nu te defineşte”, explică ea.

După Bacalaureat, Iuliana își va continua studiile la Facultatea de Geografie din București, la specializarea Geografia mediului. Alegerea vine dintr-o pasiune formată încă din gimnaziu, datorită profesorilor care au reușit să îi transmită interesul pentru această disciplină. Tânăra își imaginează viitorul profesional în zona protecției mediului, chiar dacă încă analizează direcția exactă.

„Mie îmi place Geografia şi o să mă duc la Facultatea de Geografie, pe Geografia mediului. Încă nu ştiu exact ce vreau să fac mai specific în viitor, dar cu siguranţă în zona aceasta de protecţia mediului. (…) Pasiunea pentru Geografie provine de la doamna mea profesoară de Geografie din gimnaziu. De la dumneaei am cultivat-o şi mi-a plăcut pasiunea pe care o are pentru Geografie şi mi-a inspirat-o şi mie. Iar apoi şi în liceu doamna profesoară a cultivat-o mai departe. Şi din toată Geografia, mie îmi place cel mai mult această zonă de protecţie a mediului”, a declarat Iuliana.

Parcursul ei arată că perseverența și organizarea pot înlocui meditațiile, iar rezultatele de excepție pot fi obținute prin muncă susținută și echilibru. Performanța de la Bacalaureat devine astfel un exemplu pentru elevii care se pregătesc pentru examenele naționale.

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