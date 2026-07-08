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Adela Popescu, noi imagini din casa de la Șușani. Vedeta se bucură de liniște la țară

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 11:34
Adela Popescu, noi imagini din casa de la Șușani /Foto: Instagram
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Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au mutat reședința. Cum este vară, iar cei trei copii ai cuplului sunt în vacanță, părinții au decis că este momentul să lase în spate agitația din Capitală și au mutat toată familia la Șușani. Casa de vacanță de aici este aproape gata, așa că își vor petrece toată vara aici, în natură, departe de aglomerație.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt pe ultima sută de metri cu proiectul de suflet început în urmă cu mai bine de un an: casa de vacanță de la Șușani, județul Vâlcea. Cei doi au decis că au nevoie de o oază de liniște în care să se retragă, așa că în urmă cu ceva timp au demarat lucrările. Acum totul este aproape gata, iar Adela Popescu a făcut entuziasmată anunțul că vara aceasta și-a mutat reședința la țară.

Adela Popescu, noi imagini din casa de la Șușani

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au început un proiect ambițios. Sătui de agitația din Capitală, aceștia au decis să își construiască propria oază de liniște. Iar locul pe care l-au ales pentru o casă de vacanță a fost chiar satul natal al Adelei Popescu. Și-au făcut casă la Șușani, iar acum totul este aproape gata.

Comuna în care Adela Popescu a ales să își facă noua casă de vacanță s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp, iar vedeta spune că la Șușani nu duci lipsă de nimic. Are parte de toate facilitățile, iar bonus vine și traiul liniștit, departe de agitația urbană. Astfel, toată vara, Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii o vor petrece la Șușani.

Adela Popescu este cât se poate de încântată că are, în sfârșit, un loc liniștit în care se poate retrage alături de familie. Vedeta le-a povestit fanilor din online planul său pentru această vară și a prezentat noi imagini din casa de la Șușani.

„Voiam să vă zic că sunt la Șușani, unde o lună de zile nu o să ne mișcăm de aici. Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc.

Ați văzut deja că am găsit în satul vecin, în Măciuca, un loc absolut superb unde copiii pot face de două ori pe săptămână înot, iar eu masaj. Cine ar fi crezut acum niște ani? Cam asta e treaba aici, așa că de acum o să tot postez de la Șușani”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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