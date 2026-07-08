Roxana Blenche a răbufnit după ce a fost criticată: „Lume rea și frustrată”

Roxana Blenche a avut o reacție fermă după ce, în mediul online, au apărut mai multe comentarii răutăcioase la adresa ei.

Creatoarea de conținut, obișnuită să împărtășească zilnic rețete, momente din bucătărie și fragmente din viața de familie, a spus că a fost surprinsă de tonul dur al unor persoane care au criticat-o pentru un videoclip în care promova un produs aflat la reducere.

Roxana Blenche a răbufnit după ce a fost criticată

Vedeta a explicat că promovările fac parte din activitatea ei și că nu vede nimic ieșit din comun în a recomanda produse urmăritorilor interesați. A subliniat că nu înțelege de ce un simplu clip poate genera reacții atât de agresive.

„Am fost șocată că am postat un video acum, să văd cum femei în toată firea … cât de urât vorbiți, măi. Nu vă e rușine, sincer… Eu să fiu la vârsta voastră și să comentez cu atâta ură și atâta răutate, mi-ar fi o rușine”, a spus Roxana Blenche.

Ea a precizat că mesajul din clip era unul banal, legat de o ofertă la cafea, și că nu consideră justificată avalanșa de critici.

„Eu în acel video am spus că este cafeaua la reducere, are super preț și ce, fac reclamă. Da, fac reclamă, și mulți dintre urmăritorii mei sunt interesați. Dacă nu vă convine, treceți mai departe”, a declarat aceasta.

„Lume rea și frustrată”

Printre comentariile primite, unul a afectat-o în mod special, fiind legat de aspectul ei fizic. Roxana Blenche a povestit că o femeie i-a adresat remarci jignitoare, lucru pe care îl consideră de neacceptat.

„O doamnă a zis către mine dacă m-am văzut cum arăt, m-a jignit în ultimul hal… Așa vorbiți și cu copiii dumneavoastră? Aveți fete, nurori? Așa le tratați?”, a spus vedeta.

Chiar dacă nu lasă astfel de mesaje să îi influențeze activitatea, aceasta recunoaște că nivelul de răutate din mediul online este greu de înțeles.

„Pe mine nici că mă interesează, nici că-mi pasă când vă văd comentariile. Mie mi-ar fi jenă”, a încheiat Roxana Blenche.

În ceea ce privește viața personală, Roxana Blenche a dezvăluit în trecut că trăiește o relație stabilă de peste trei ani și jumătate cu un bărbat din Baia Mare, pe care l-a cunoscut cu mult timp înainte și cu care s-a reîntâlnit în București. Acesta lucrează în domeniul juridic, iar vedeta spune că discreția îi ajută să își păstreze echilibrul.

„Suntem împreună de 3 ani și jumătate. El lucrează în domeniul juridic, este mult mai bine așa. Fiecare cu meseria lui, suntem foarte fericiți. Noi amândoi suntem din Baia Mare, ne știam de mai mult timp și ne-am reîntâlnit în București. Este mai mare cu un an decât mine. Da, avem planuri de viitor, ne gândim la căsătorie. Asta este viața omului, decurge, ne naștem, suntem copii, devenim adolescenți, devenim adulți, după care te căsătorești, îți dorești copii, îmbătrânim și părăsim lumea. Ăsta este ciclul vieții, pe care orice om și-l dorește”, a declarat Roxana Blenche.

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