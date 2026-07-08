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Experiența unui turist român la all-inclusive în Bulgaria. Cât a plătit pentru un sejur de 8 zile

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 13:16
Experiența unui turist român la all-inclusive în Bulgaria. Cât a plătit pentru un sejur de 8 zile
Experiența unui turist român la all-inclusive Bulgaria / Foto: Pixabay
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Plajele de pe litoralul bulgăresc au fost luate cu asalt atât de turiști români, cât și de cei străini. Principalele motive sunt apele curate și sejururile all-inclusive de lux, la un preț mai mic. Totuși, un român aflat în vacanță acolo a trăit o experiență mai puțin plăcută.

Un turist român aflat în vacanță all-inclusive în Bulgaria a avut parte de un sejur diferit față de ce se aștepta. Acesta mai fusese cazat în trecut la același hotel, însă a sperat ca de această dată să se schimbe lucrurile. Realitatea a fost alta, așa că, nemulțumit fiind a povestit totul în mediul online.

Experiența unui turist la all-inclusive în Bulgaria

Bărbatul a fost împreună cu familia sa în Obzor, în Bulgaria, timp de opt zile. El spune că a fost cazat la Sunrise All Suites Resort, aproape de complexul Blue Magic, acolo unde mai fusese în trecut. Acesta spera să fie diferit, însă a rămas dezamăgit. Turistul a explicat în postarea sa de pe rețelele de socializare că mâncarea nu a fost excelentă și nici nu a fost diversificată.

Sunt în Obzor, cazat la Sunrise All Suite Resort, în spatele resortului Blue Magic. Am mai încercat o dată să vin aici, am zis că s-a schimbat ceva. Nimic, dezastru. Mâncare fără gust, câteva feluri și alea mai nimic, se repetă în fiecare zi aceeași poveste. Camera s-a degradat, paturile sunt degradate, apă la piscină sloi, a scris turistul român în mediul online.

De asemenea, ce l-a mai nemulțumit pe bărbat a fost faptul că șezlongurile au fost departe de apă. Pe de altă parte, sunt puse la dispoziție și alte șezlonguri, însă având un tarif extra, ceea ce la o experiență all-inclusive este ceva neobișnuit.

Cireașa de pe tort, șezlongurile resortului sunt departe de apă, într-o căldură, vă dați seama. Dar sunt niște șezlonguri pe plajă, însă cu plată. Am plătit all inclusive cu mențiunea că au șezlonguri pe plajă, a mai adăugat el.

Cât a plătit turistul român pentru opt zile la all-inclusive

Pentru un sejur de opt zile, pentru trei adulți și un copil, bărbatul a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 2.198 de euro. Mesajul publicat de turist a atras atenția și altor români, așadar mai mulți oameni și-au dat cu părerea despre situația acestuia. Majoritatea comentariilor arată că sunt de acord cu dezamăgirea turistului.

„În Obzor merită mers în partea de sud, cea a vechiului oraș. Și nu vă trebuie all inclusive, pentru că au foarte multe terase unde se mănâncă bine”/ „Ideal acolo este să aveți o cazare ok, condiții și bani și să mâncați în centru. E dezastru la capitolul all inclusive de mulți ani. Partea de sud e foarte frumoasă și, dacă faceți calcule, masa va costa tot atât la taverne”, sunt doar două dintre comentariile lăsate la postarea bărbatului.

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