Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail

Prințul Harry a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, după ce Înalta Curte din Londra a decis că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că informațiile publicate de Daily Mail au fost obținute prin metode ilegale.

Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru ducele de Sussex, implicat în ultimii ani în mai multe procese împotriva presei britanice.

Prințul Harry a pierdut procesul cu Daily Mail

Harry s-a numărat printre cei șapte reclamanți care au dat în judecată Associated Newspapers, compania care deține cele două publicații. Alături de el s-au aflat mai multe personalități publice, inclusiv baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, un adolescent ucis într-un atac rasist în 1993.

Potrivit BBC, reclamanții au susținut că jurnaliștii ar fi recurs, de-a lungul anilor, la metode ilegale pentru a obține informații folosite în articole, inclusiv prin înșelăciune sau alte practici care le-ar fi încălcat dreptul la viață privată. Associated Newspapers a respins în permanență toate acuzațiile.

Judecătorul Nicklin a concluzionat că dovezile prezentate nu au fost suficiente pentru a demonstra că informațiile au fost obținute în mod ilegal. Potrivit magistratului, simpla suspiciune, chiar dacă poate părea justificată în anumite situații, nu reprezintă o probă.

De ce a respins instanța plângerea lui Harry

În motivarea deciziei, judecătorul a explicat că fiecare acuzație a fost analizată separat și că nu există suficiente elemente pentru a concluziona că practicile ilegale de colectare a informațiilor erau răspândite sau obișnuite în cadrul Associated Newspapers. De asemenea, instanța a considerat credibile explicațiile oferite de jurnaliștii și reprezentanții companiei cu privire la modul în care au fost obținute informațiile publicate.

Unul dintre episoadele analizate a vizat un articol publicat în 2013, în care Daily Mail scria că Harry urma să petreacă Revelionul separat de iubita sa de atunci, Cressida Bonas. Prințul a declarat că a fost tulburat de faptul că ziarul părea să cunoască detalii despre viața sa personală și a descris situația drept „îngrijorătoare”. Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că sentimentul de neliniște al reclamantului nu poate înlocui dovezile necesare pentru a demonstra că informațiile au fost obținute ilegal.

După pronunțarea hotărârii, prințul Harry și baroneasa Doreen Lawrence au transmis un comunicat comun în care și-au exprimat dezamăgirea.

„Am mers în instanță în căutarea dreptății și a responsabilității. Nu am primit nici una, nici alta. Este o mușamalizare evidentă, deși, din păcate, nu este un rezultat complet neașteptat”, au declarat cei doi.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Associated Newspapers a descris verdictul drept „o victorie categorică pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

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