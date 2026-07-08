Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail

Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail

De: Daniel Matei 08/07/2026 | 13:39
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Sursa foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry a pierdut procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, după ce Înalta Curte din Londra a decis că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că informațiile publicate de Daily Mail au fost obținute prin metode ilegale.

Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru ducele de Sussex, implicat în ultimii ani în mai multe procese împotriva presei britanice.

Prințul Harry a pierdut procesul cu Daily Mail

Harry s-a numărat printre cei șapte reclamanți care au dat în judecată Associated Newspapers, compania care deține cele două publicații. Alături de el s-au aflat mai multe personalități publice, inclusiv baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, un adolescent ucis într-un atac rasist în 1993.

Potrivit BBC, reclamanții au susținut că jurnaliștii ar fi recurs, de-a lungul anilor, la metode ilegale pentru a obține informații folosite în articole, inclusiv prin înșelăciune sau alte practici care le-ar fi încălcat dreptul la viață privată. Associated Newspapers a respins în permanență toate acuzațiile.

Judecătorul Nicklin a concluzionat că dovezile prezentate nu au fost suficiente pentru a demonstra că informațiile au fost obținute în mod ilegal. Potrivit magistratului, simpla suspiciune, chiar dacă poate părea justificată în anumite situații, nu reprezintă o probă.

De ce a respins instanța plângerea lui Harry

În motivarea deciziei, judecătorul a explicat că fiecare acuzație a fost analizată separat și că nu există suficiente elemente pentru a concluziona că practicile ilegale de colectare a informațiilor erau răspândite sau obișnuite în cadrul Associated Newspapers. De asemenea, instanța a considerat credibile explicațiile oferite de jurnaliștii și reprezentanții companiei cu privire la modul în care au fost obținute informațiile publicate.

Unul dintre episoadele analizate a vizat un articol publicat în 2013, în care Daily Mail scria că Harry urma să petreacă Revelionul separat de iubita sa de atunci, Cressida Bonas. Prințul a declarat că a fost tulburat de faptul că ziarul părea să cunoască detalii despre viața sa personală și a descris situația drept „îngrijorătoare”. Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că sentimentul de neliniște al reclamantului nu poate înlocui dovezile necesare pentru a demonstra că informațiile au fost obținute ilegal.

După pronunțarea hotărârii, prințul Harry și baroneasa Doreen Lawrence au transmis un comunicat comun în care și-au exprimat dezamăgirea.

„Am mers în instanță în căutarea dreptății și a responsabilității. Nu am primit nici una, nici alta. Este o mușamalizare evidentă, deși, din păcate, nu este un rezultat complet neașteptat”, au declarat cei doi.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Associated Newspapers a descris verdictul drept „o victorie categorică pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Harry și Meghan Markle, criticați înainte de vizita în Marea Britanie. „E deja un dezastru”

Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme momentul într-un spectacol mediatic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham după ce ar fi acceptat invitația. Vizita la Londra începe cu un nou scandal regal
Showbiz internațional
Prințul Harry, refuzat la Palatul Buckingham după ce ar fi acceptat invitația. Vizita la Londra începe cu un…
Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume
Showbiz internațional
Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Adevarul
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
Click.ro
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 ...
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția
Vezi toate știrile