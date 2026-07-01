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Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme momentul într-un spectacol mediatic

De: Daniel Matei 01/07/2026 | 10:41
Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme momentul într-un spectacol mediatic
Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry se află din nou în centrul unei controverse, după ce în presa britanică și americană au apărut informații potrivit cărora intenționează să își ducă copiii, Archie și Lilibet, la mormântul mamei sale, prințesa Diana, în timpul viitoarei vizite în Marea Britanie.

Deși momentul ar urma să fie unul profund personal, surse citate de RadarOnline susțin că există temeri că acesta ar putea deveni, în cele din urmă, o nouă oportunitate de expunere publică.

Vizita ar urma să aibă loc la Althorp House, domeniul familiei Spencer, acolo unde este înmormântată prințesa Diana. Potrivit relatărilor, Archie și Lilibet ar vedea pentru prima dată locul de veci al bunicii lor, chiar în perioada în care Harry va participa la evenimente dedicate pregătirii Jocurilor Invictus din 2027.

Speculațiile s-au intensificat după ce administratorii domeniului Althorp au anunțat că proprietatea va fi închisă pentru public timp de două zile, fără a oferi explicații. Coincidența dintre această închidere și prezența lui Harry în Regatul Unit a alimentat zvonurile privind o posibilă vizită privată.

Speculații în jurul vizitei lui Harry

Totuși, potrivit unor surse apropiate domeniului, există îngrijorări că un astfel de moment intim ar putea fi folosit ulterior în proiecte comerciale sau documentare. Persoane apropiate familiei Spencer susțin că mormântul Dianei ar trebui să rămână un loc al reculegerii și al amintirii, fără a deveni parte dintr-o strategie de imagine. Aceste afirmații nu au fost confirmate oficial și rămân, deocamdată, la nivel de surse.

Harry a vorbit în trecut despre legătura profundă pe care o păstrează cu memoria mamei sale. În volumul autobiografic „Spare”, el a descris vizita din 2022 la Althorp, când a dus-o pentru prima dată pe Meghan Markle la mormântul Dianei. Ducele a povestit că a depus flori și s-a rugat în liniște, iar Meghan a rămas câteva momente singură lângă piatra funerară, spunând ulterior că s-a rugat pentru „claritate” și „îndrumare”.

„Închiderea proprietății în perioada limitată în care este deschisă publicului este un lucru care se întâmplă foarte rar, așa că, inevitabil, a atras atenția. Ori de câte ori sunt luate astfel de măsuri, oamenii încep să speculeze asupra motivelor din spatele lor, mai ales atunci când este vorba despre Harry și familia sa. Există un sentiment autentic în rândul celor implicați în administrarea domeniului că acesta ar trebui să rămână un moment profund privat, dedicat exclusiv memoriei Dianei. Speranța este ca orice vizită la mormântul ei să se desfășoare în liniște și cu respect, fără a fi umbrită de publicitate sau transformată într-un nou eveniment mediatic”, a declarat o sursă apropiată domeniului Althorp.

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