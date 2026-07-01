Tensiuni în familia regală: Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles după acordul cu Harry

Kate Middleton se simte „profund trădată” de Regele Charles din cauza acordului de pace oferit Prințului Harry și lui Meghan Markle. Vizita ducilor de Sussex a creat noi tensiuni în Familia Regală Britanică. Află detalii!

Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles

Potrivit RadarOnline, soția Prințului William pare să fie deranjată de eforturile depuse de Regele Charles pentru vizita lui Harry în Regatul Unit. Se pare că mini-vacanța de 5 zile din luna iulie a prințului, care ar putea veni însoți de familie, a stârnit tensiuni în Familia Regală Britanică.

Un alt aspect care ar deranja-o pe Kate este dorința regelui de a le oferi din nou ducilor de Sussex un rol mai important în Marea Britanie. Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, nu crede că este o mutare bună pentru Firmă. În plus, se pare că nu i se pare corect ca ei să fie iertați atât de ușor, în timp ce ea a făcut eforturi majore să repare imaginea familiei după toate scandalurile.

„Există un sentiment tot mai puternic în rândul celor apropiați de Kate că ea a purtat o povară uriașă pentru monarhie în ultimii ani. A făcut tot ce era necesar fără să se plângă, într-una dintre cele mai dificile perioade prin care a trecut Familia Regală, în timp ce se confrunta și cu propriile provocări personale. În acest context, orice gest care pare să îndulcească poziția față de Harry riscă să fie interpretat ca o ignorare a loialității și sacrificiilor pe care ea le-a făcut. Nu este vorba atât despre resentimente, cât despre principiul de a-i susține pe cei care au rămas devotați instituției”, susține un consilier al Palatului despre reacția Prințesei Catherine.

Regele Charles vrea să se împace cu Harry

Unele surse susțin că fiul regretatei regine vrea să se împace cu Prințul Harry și Meghan Markle în cadrul acestei vizite. Acest lucru a devenit evident după ce Regele Charles le-a oferit ducilor de Sussex ocazia de a se caza în Palatul Buckingham pe toată durata șederii în Marea Britanie.

Prințul William, în vârstă de 44 de ani, se opune vehement acestui lucru. Ba mai mult, nu își dorește ca fratele său să fie reintegrat oficial în familia regală activă, după criticile pe care Harry și Meghan le-au adus membrilor în mod public, în ultimii 3-4 ani.

„William este furios și consideră că s-a depășit o limită. Din perspectiva lui, prejudiciile provocate în ultimii ani de ducii de Sussex sunt prea mari pentru a fi trecute pur și simplu cu vederea. El crede că încrederea publicului în Harry și Meghan a fost afectată iremediabil și că nu mai există o cale realistă prin care aceștia să revină într-un rol oficial sau să fie acceptați din nou pe scară largă în Marea Britanie. În opinia lui, redeschiderea acestei uși ar transmite un mesaj complet greșit, având în vedere tot ce s-a întâmplat”, susține o sursă din interiorul Palatului.

Kate Middleton, supărată pe Harry și Meghan Markle

Se pare că ducesa de Wales a fost deranjată profund de afirmațiile pe care cumnatul ei le-a făcut în public despre relația lor. Este vorba despre pasajele din volumele „Finding Freedom” și „Spare”, care au făcut-o să se răcească de Prințul Harry.

Un alt lucru care a deranjat-o vizibil pe Kate a fost documentarul realizat de Harry și Meghan pentru Netflix. Soția Prințului William este de părere că cei doi nu trebuie să-și reia locul în familie fără a câștiga acest drept. Consideră că ducii de Sussex trebuie să muncească dacă vor să fie iertați și să-și primească statutul înapoi.

„Catherine consideră că împăcarea trebuie câștigată, nu presupusă. Au existat acuzații și comentarii extrem de personale făcute în public, care au avut un impact profund nu doar asupra unor persoane, ci asupra întregii familii. Astfel de răni nu dispar doar pentru că a trecut timpul. Încrederea trebuie reconstruită treptat, iar acest proces se măsoară prin fapte, nu prin gesturi simbolice. În esență, ea se simte profund trădată de Charles după toți anii în care i-a fost loială”, a mai spus sursa citată anterior.

Catherine, unul dintre pilonii monarhiei

Se pare că, după ce Harry și Meghan au renunțat la rolurile lor active, Kate Middleton a devenit unul dintre principalii piloni ai monarhiei. Aceasta a fost nevoită să-și asume și mai multe responsabilități, dar să și contribuie mai mult la o imagine de stabilitate într-o perioadă în care Coroana s-a confruntat cu numeroase lovituri de imagine.

„Nu a căutat niciodată recunoaștere pentru acest lucru, însă Catherine a preluat un rol mult mai solicitant pe măsură ce instituția s-a adaptat plecării lui Harry și Meghan. A acceptat responsabilități suplimentare fără să se plângă și a devenit o figură și mai importantă în cadrul Familiei Regale. De aceea, orice discuție despre refacerea relațiilor este extrem de delicată. Există sentimentul că devotamentul celor care au rămas nu ar trebui să fie umbrit sau considerat un lucru de la sine înțeles”, mai spune sursa pentru RadarOnline.

Până la această oră, Palatul Buckingham nu a confirmat oficial declarațiile sursei din anturajul prințesei. Rămâne de văzut ce se va întâmpla peste câteva zile, când Harry va ajunge în Anglia.

Cert este că, la fel ca orice părinte, regele își dorește foarte mult ca familia lui să fie din nou unită și să petreacă timp de calitate și cu nepoții din partea lui Harry, Archie și Lilibet. Monarhul nu i-a mai văzut pe aceștia din anul 2022, când ducii de Sussex au fost prezenți în cadrul Jubileul de Platină, care a marcat 70 de ani de domnie a Reginei Elisabeta a II-a.

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