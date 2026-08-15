Consumul regulat de fructe roșii ar putea reduce riscul de cancer. Ce spune un specialist

Fructele roșii, nelipsite din alimentația multor persoane în timpul verii, ar putea avea beneficii importante pentru sănătate, inclusiv un posibil rol în reducerea riscului de cancer.

Bogate în antioxidanți, vitamine și compuși bioactivi, fructe precum pepenele roșu, rodiile, căpșunile, cireșele, prunele roșii și afinele pot contribui la protejarea organismului atunci când sunt consumate regulat și cu moderație, relatează Daily Sabah.

Fructele roșii, surse importante de antioxidanți

Printre aromele indispensabile ale verii, fructele roșii se remarcă nu doar prin gustul lor răcoritor, ci și prin beneficiile pe care le pot aduce sănătății. Pepenele roșu, rodiile, căpșunile, cireșele, prunele roșii și afinele sunt bogate în antioxidanți, vitamine și compuși bioactivi și se consideră că pot contribui la protejarea împotriva mai multor boli atunci când sunt consumate regulat și în cantități moderate.

Hande Selin Ok, dietetician la Acıbadem Kent Hospital, spune că antioxidanții puternici din aceste fructe susțin sistemul imunitar. Potrivit acesteia, studiile clinice sugerează că un consum regulat ar putea contribui la reducerea riscului de cancer, motiv pentru care aceste fructe reprezintă o componentă importantă a unei alimentații sănătoase.

Specialista a subliniat, de asemenea, beneficiile semnificative pe care fructele roșii le pot avea asupra sănătății cardiovasculare și recomandă includerea lor într-o dietă echilibrată, în special în lunile de vară.

Vitamina C ajută sistemul imunitar

Potrivit lui Ok, vitamina C din fructele roșii întărește sistemul imunitar și ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor.

„Cei mai importanți antioxidanți care se găsesc în fructele roșii sunt antocianinele și licopenul. Acești compuși protejează organismul împotriva radicalilor liberi, contribuind la prevenirea deteriorării celulare”, a explicat specialista.

Deși cantitatea recomandată diferă de la o persoană la alta, Ok consideră indicat consumul a două până la trei porții de fructe roșii pe zi.

„Există studii clinice care arată că un consum regulat de fructe roșii poate contribui la prevenirea cancerului”, a adăugat aceasta, potrivit Daily Sabah.

Beneficii pentru inimă și vasele de sânge

Ok a evidențiat și efectele pozitive ale fructelor roșii asupra sănătății inimii și a sistemului vascular.

„Resveratrolul care se găsește în rodii și strugurii roșii, împreună cu acidul elagic din căpșuni, ajută la protejarea sănătății cardiovasculare, previne rigidizarea arterelor și reglează tensiunea arterială”, a explicat ea.

Specialista a indicat și existența unor studii potrivit cărora consumul regulat de fructe roșii ar putea contribui la scăderea nivelului colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

În același timp, compușii cu efect antiinflamator din cireșe și zmeură ar putea contribui la protejarea împotriva afecțiunilor articulare și a gutei.

Atenție la cantitatea de zahăr

Ok avertizează însă că persoanele cu diabet trebuie să acorde o atenție deosebită mărimii porțiilor atunci când consumă fructe roșii.

„Pentru persoanele care nu au diabet, fructoza prezentă în mod natural în fructe nu reprezintă, în general, un motiv de îngrijorare atunci când acestea sunt consumate cu moderație. Totuși, persoanele cu diabet ar trebui să consume fructele roșii cu atenție. Fructele cu indice glicemic ridicat, precum pepenele roșu, ar trebui consumate în porții echilibrate, alături de surse de grăsimi sănătoase și proteine.” , a spus ea.

Fructele roșii nu ar trebui să lipsească vara din alimentație

Subliniind că fructele roșii nu ar trebui eliminate din alimentație în timpul verii, specialista a explicat că acesta este sezonul în care oferta lor este cea mai bogată.

„Vara este anotimpul în care fructele roșii se găsesc din abundență. În această perioadă, aceste fructe, care se numără printre cele mai puternice surse naturale de antioxidanți și compuși antiinflamatori, nu ar trebui să lipsească din alimentație”, a spus Ok.

Cu toate acestea, din cauza cantității de zahăr pe care o conțin, dieteticianul amintește că moderația și controlul porțiilor sunt esențiale.

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