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Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 22:02
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Cutremur
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Un nou cutremur a fost înregistrat sâmbătă dimineață, 15 august 2026, în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din punct de vedere seismic din România. Mișcarea telurică a avut o magnitudine redusă și s-a produs la mare adâncime, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost înregistrat la ora 09:50:54, ora locală, iar aparatele de monitorizare au indicat o magnitudine de 2,6. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 120,9 kilometri, caracteristică zonei seismice Vrancea, unde numeroase mișcări telurice au loc în profunzime.

Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea

Epicentrul seismului a fost localizat în județul Vrancea, într-o zonă aflată la distanță de mai multe localități importante din estul și centrul țării. Conform datelor seismologilor, cel mai apropiat oraș a fost Focșani, aflat la aproximativ 31 de kilometri spre nord de zona în care a fost identificat epicentrul.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la aproximativ 60 de kilometri sud de Buzău și la circa 80 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. Alte orașe aflate în apropiere sunt Bârlad, Brașov și Bacău. Distanțele indicate de INCDFP până la aceste localități sunt de aproximativ 91 de kilometri pentru Bârlad, 91 de kilometri pentru Brașov și 97 de kilometri pentru Bacău.

Magnitudinea de 2,6 încadrează seismul în categoria cutremurelor slabe. Astfel de mișcări telurice sunt frecvente în România, în special în regiunea Vrancea, unde activitatea seismică este monitorizată permanent de specialiști.

Adâncimea la care s-a produs cutremurul reprezintă un alt element important. La peste 120 de kilometri sub suprafața terestră, seismul s-a produs în zona de adâncime specifică regiunii Vrancea. Cutremurele vrâncene pot fi resimțite pe suprafețe foarte întinse chiar și atunci când epicentrul se află la distanță mare de localitățile unde sunt percepute.

Pentru seismul produs sâmbătă dimineață nu au fost indicate, până la momentul raportării, efecte asupra populației sau pagube materiale. De altfel, magnitudinea redusă a mișcării telurice face ca riscul producerii unor consecințe importante să fie foarte scăzut.

Zona Vrancea rămâne însă una dintre principalele regiuni seismice urmărite de specialiștii români. Activitatea tectonică din această regiune este atent monitorizată prin intermediul unei rețele de stații seismice, care înregistrează permanent mișcările scoarței terestre și permit stabilirea rapidă a parametrilor unui cutremur.

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