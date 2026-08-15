Iubita lui David Popovici, reacție emoționantă după medalia de aur cucerită la Europene. „Îl iubesc prea mult”

La 21 de ani, David Popovici continuă seria rezultatelor spectaculoase. După ce s-a impus la 100 de metri liber, înotătorul român a câștigat și finala probei de 200 de metri, la Paris, cu timpul de 1:44,15.

Victoria îi aduce o performanță fără precedent în istoria Campionatelor Europene. Popovici este primul înotător care triumfă atât la 100, cât și la 200 de metri liber la trei ediții diferite ale competiției: Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

Iubita sportivului a publicat un mesaj emoționant

După victoria lui David Popovici în proba de 200 de metri liber, iubita sa, Taisia, a avut o reacție emoționantă pe Instagram. Prezentă în tribune pentru a-l susține, aceasta a publicat o fotografie de la competiție, alături de mesajul: „Love you, baby” (n.r. Te iubesc, iubire). Ulterior, tânăra a revenit cu un alt mesaj pe rețelele de socializare.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc enorm pe acest om. Am I the luckiest girl or what? (n.r. Sunt eu cea mai norocoasă fată sau ce?)”, a scris iubita lui David Popovici în mediul online.

Înotătorul român se pregătește să facă pasul cel mare și să o ceară în căsătorie pe Taisia, însă aceasta nu știa nimic despre planul lui. David Popovici a fost dat de gol chiar de rusul Egor Kornev, unul dintre marii săi rivali din bazin, în timpul Campionatului European de la Paris.

„Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis ‘Cum adică? Ești căsătorit?’. Am zis ‘Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul’. El a zis ‘Și eu sunt cu prietena mea de șase ani’. L-am întrebat ‘O vei cere de soție?’. A zis ‘Da, da, în curând’. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea”, a declarat Egor Kornev, după finala de joi, de la 100 metri liber.

Taisia, sursă de inspirație pentru campionul român

În parcursul său profesional, David a avut parte constant de sprijinul Taisiei Nițuleasa. Tânăra i-a fost alături la cele mai importante competiții și l-a susținut inclusiv în perioadele mai dificile ale carierei. Chiar el a vorbit despre rolul esențial pe care aceasta l-a avut în depășirea momentelor complicate.

„M-a ajutat foarte mult că Taisia a fost alături de mine. M-a ajutat să-mi pun gândurile în ordine și un moment de Evrika!, aproape, a fost acela în care, vorbind cu ea, contemplând dacă pot să fac chestia asta sau nu, i-am adresat o întrebare”, dezvăluia David Popovici într-un interviu acordat la finalul anului trecut.

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