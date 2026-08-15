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Iubita lui David Popovici, reacție emoționantă după medalia de aur cucerită la Europene. „Îl iubesc prea mult”

De: Elisa Tîrgovățu 15/08/2026 | 21:45
Iubita lui David Popovici, reacție emoționantă după medalia de aur cucerită la Europene. „Îl iubesc prea mult”
Iubita lui David Popovici, reacție emoționantă după medalia de aur cucerită la Europene. „Îl iubesc prea mult” / Sursa foto: Social media
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La 21 de ani, David Popovici continuă seria rezultatelor spectaculoase. După ce s-a impus la 100 de metri liber, înotătorul român a câștigat și finala probei de 200 de metri, la Paris, cu timpul de 1:44,15.

Victoria îi aduce o performanță fără precedent în istoria Campionatelor Europene. Popovici este primul înotător care triumfă atât la 100, cât și la 200 de metri liber la trei ediții diferite ale competiției: Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

Iubita sportivului a publicat un mesaj emoționant

După victoria lui David Popovici în proba de 200 de metri liber, iubita sa, Taisia, a avut o reacție emoționantă pe Instagram. Prezentă în tribune pentru a-l susține, aceasta a publicat o fotografie de la competiție, alături de mesajul: „Love you, baby” (n.r. Te iubesc, iubire). Ulterior, tânăra a revenit cu un alt mesaj pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc enorm pe acest om. Am I the luckiest girl or what? (n.r. Sunt eu cea mai norocoasă fată sau ce?)”, a scris iubita lui David Popovici în mediul online.

Înotătorul român se pregătește să facă pasul cel mare și să o ceară în căsătorie pe Taisia, însă aceasta nu știa nimic despre planul lui. David Popovici a fost dat de gol chiar de rusul Egor Kornev, unul dintre marii săi rivali din bazin, în timpul Campionatului European de la Paris.

„Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis ‘Cum adică? Ești căsătorit?’. Am zis ‘Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul’.

El a zis ‘Și eu sunt cu prietena mea de șase ani’. L-am întrebat ‘O vei cere de soție?’. A zis ‘Da, da, în curând’. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea”, a declarat Egor Kornev, după finala de joi, de la 100 metri liber.

Taisia, sursă de inspirație pentru campionul român

În parcursul său profesional, David a avut parte constant de sprijinul Taisiei Nițuleasa. Tânăra i-a fost alături la cele mai importante competiții și l-a susținut inclusiv în perioadele mai dificile ale carierei. Chiar el a vorbit despre rolul esențial pe care aceasta l-a avut în depășirea momentelor complicate.

„M-a ajutat foarte mult că Taisia a fost alături de mine. M-a ajutat să-mi pun gândurile în ordine și un moment de Evrika!, aproape, a fost acela în care, vorbind cu ea, contemplând dacă pot să fac chestia asta sau nu, i-am adresat o întrebare”, dezvăluia David Popovici într-un interviu acordat la finalul anului trecut.

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