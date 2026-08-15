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Un pescar a făcut descoperirea vieții sale! Ce se ascundea sub apele din largul Siciliei

De: Diana Cernea 15/08/2026 | 22:10
Un pescar a făcut descoperirea vieții sale! Ce se ascundea sub apele din largul Siciliei
Pescarul italian care a găsit o epavă romană, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un campion italian la pescuit subacvatic a făcut din întâmplare una dintre cele mai importante descoperiri arheologice recente din Italia. În largul coastelor Siciliei, scafandrul a găsit rămășițele unei nave romane vechi de aproximativ 2.000 de ani, împreună cu circa 500 de amfore. Descoperirea ar putea oferi cercetătorilor informații prețioase despre rutele comerciale care legau civilizațiile din bazinul Mediteranei în Antichitate.

A crezut inițial că vede niște stânci pe fundul mării

Un campion italian la pescuit subacvatic a crezut inițial că privește niște formațiuni stâncoase pe fundul mării. S-a dovedit însă că acele „pietre” erau mult mai importante: rămășițele unei epave romane vechi de 2.000 de ani, considerată acum una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din istoria recentă a Italiei.

Potrivit Ministerului italian al Culturii, scafandrul Giacomo De Mola explora o zonă aflată la aproximativ trei mile, circa 4,8 kilometri, de coasta Siciliei, când sonarul a detectat ceva neobișnuit sub apa tulbure.

De Mola a crezut la început că este vorba doar despre niște stânci, însă, după ce s-a apropiat, a observat că numeroasele obiecte care formau acea întindere aveau toate forme asemănătoare.

Forma îi era, de altfel, familiară: ceea ce vedea semăna cu sute de amfore antice, vase clasice din lut, prevăzute cu două mânere și folosite pentru transportul unor produse precum vinul și uleiul.

O navă scufundată în urmă cu aproximativ 2.000 de ani

Nu era vorba despre niște simple pietre, ci despre vestigiile neprețuite ale unei nave despre care se crede că s-a scufundat cândva între secolele al II-lea și I î.Hr.

Încărcătura sa cuprinde o impresionantă acumulare de amfore, întinsă pe o lungime de aproximativ 70 de picioare, adică peste 21 de metri. La locul epavei au mai fost descoperite două traverse de ancoră din plumb, precum și alte obiecte cu valoare istorică.

În total, epava ar conține aproximativ 500 de amfore.

Descoperirea poate dezvălui vechile rute comerciale ale Mediteranei

Astfel de descoperiri au o valoare extraordinară pentru istorici. Obiecte precum amforele le permit arheologilor să reconstituie rutele comerciale care legau diferitele civilizații mediteraneene și să înțeleagă mai bine cât de interconectată era lumea antică.

Arheologul Simon Stoddart, de la Universitatea Cambridge, a explicat pentru NBC News că această descoperire i-ar putea ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine rețelele comerciale din Antichitate, dar și riscurile cu care se confruntau marinarii care navigau pe Marea Mediterană.

Cele aproximativ 500 de amfore ar putea oferi indicii despre proveniența mărfurilor transportate și despre legăturile comerciale dintre diferitele regiuni ale lumii mediteraneene.

Locul exact al epavei este ținut secret

Dacă epava a fost descoperită aproape întâmplător, recuperarea și cercetarea ei nu vor fi însă deloc simple.

Săpăturile arheologice subacvatice sunt dificile, iar autoritățile trebuie să țină cont și de riscul ca obiectele să fie furate de căutătorii de comori.

Din acest motiv, pentru a proteja epava și artefactele sale, locația exactă a descoperirii este păstrată secretă.

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