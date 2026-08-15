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Alertă în Botoșani! O femeie de 32 de ani a dispărut de acasă și nu mai este de găsit

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 22:42
Alertă în Botoșani! O femeie de 32 de ani a dispărut de acasă și nu mai este de găsit
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O femeie în vârstă de 32 de ani din județul Botoșani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Familia nu a mai reușit să ia legătura cu ea, iar dispariția a fost semnalată autorităților la data de 14 august 2026.

Este vorba despre Albineț Meghie, născută la 22 noiembrie 1993. Potrivit informațiilor făcute publice în cadrul anunțului privind dispariția, femeia a fost văzută ultima dată în data de 10 august, când a plecat de acasă. De atunci, nu a mai revenit la domiciliu, iar persoanele apropiate nu au mai putut lua legătura cu aceasta.

Dispariția a intrat în atenția polițiștilor după ce familia a solicitat sprijinul autorităților. Oamenii legii au început verificările pentru stabilirea locului în care s-ar putea afla femeia și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care aceasta a plecat de acasă.

Albineț Meghie are o înălțime de aproximativ 1,55 metri. Polițiștii desfășoară în prezent activități specifice pentru identificarea persoanei dispărute și verifică informațiile care ar putea contribui la găsirea acesteia.

Femeia este căutată de polițiști

În astfel de situații, fiecare informație poate fi importantă pentru stabilirea traseului parcurs de persoana dispărută și pentru localizarea acesteia. Polițiștii fac apel la persoanele care ar putea avea date despre femeie să transmită orice informație relevantă autorităților.

Persoanele care au văzut-o pe Albineț Meghie după data de 10 august sau care cunosc detalii despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să contacteze de urgență Poliția. Informațiile pot fi comunicate prin apelarea numărului unic de urgență 112 sau prin prezentarea la cea mai apropiată unitate de Poliție.

Căutările continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească unde s-ar putea afla femeia și să o găsească într-un timp cât mai scurt. Familia așteaptă informații despre aceasta, după mai multe zile în care nu a mai putut lua legătura cu ea.

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