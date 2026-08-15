Acasă » Știri » Este cod roșu de incendii în România! Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin

Este cod roșu de incendii în România! Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 23:23
Este cod roșu de incendii în România! Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situație alarmantă în județul Caraș-Severin, unde mai multe incendii de vegetație uscată și fond forestier au afectat, în total, peste 300 de hectare. Flăcările s-au extins în mai multe zone, inclusiv în apropierea unor localități și în areale cu valoare naturală ridicată, ceea ce a impus mobilizarea unor importante forțe de intervenție.

Una dintre cele mai dificile misiuni are loc în zona Băile Herculane – Domogled, în interiorul Parcului Național Domogled – Valea Cernei. Incendiul a afectat aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier, într-o regiune cu teren accidentat și dificil de traversat de către echipele aflate la sol.

Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin

Pentru limitarea propagării focului au fost trimise în sprijin două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Acestea au efectuat numeroase zboruri pentru alimentarea și aruncarea apei asupra zonelor în care flăcările s-au manifestat cu intensitate. În cadrul intervenției au fost realizate peste 90 de lansări de apă.

Operațiunea este îngreunată de configurația terenului și de accesul dificil către focare. La sol au fost mobilizați pompieri din cadrul structurilor din Caraș-Severin, alături de personal silvic de la Ocolul Silvic Băile Herculane. Echipele terestre au acționat pentru identificarea și izolarea focarelor, astfel încât incendiul să nu se extindă către alte suprafețe împădurite.

Probleme serioase au fost înregistrate și în alte localități din județ. La Măru, incendiul a afectat aproximativ 100 de hectare. Pompierii au intervenit pentru localizarea focarului și au creat un perimetru de siguranță în apropierea zonelor locuite, cu scopul de a împiedica apropierea flăcărilor de case.

Un alt incendiu a izbucnit în satul Pârvova, unde au ars aproximativ 60 de hectare de vegetație. În această zonă, intervenția este susținută de pompieri și personal silvic, care încearcă să limiteze suprafața afectată și să împiedice extinderea focului către alte terenuri.

Și în cartierul Secu din Reșița situația a necesitat intervenția pompierilor. Flăcările au cuprins aproximativ 55 de hectare de vegetație uscată și litieră. Incendiul a fost localizat, însă zona continuă să fie supravegheată din cauza riscului de reaprindere. Prezența copacilor doborâți și a materialului vegetal uscat favorizează menținerea unor focare mocnite și îngreunează verificarea întregului perimetru.

Un incendiu de amploare a fost raportat și la Rusca Montană, unde suprafața afectată a ajuns la aproximativ 62 de hectare. În acest caz, intervenția pompierilor s-a încheiat cu lichidarea completă a incendiului. Pentru stingerea focarelor a fost utilizată inclusiv o autospecială destinată intervențiilor în astfel de zone.

Un feribot ce transporta peste 100 de oameni a luat foc. Autoritățile au intervenit de urgență

Un piroman periculos umblă liber prin București. A dat foc în trei locuri în doar câteva ore

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine
Știri
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai…
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere
Știri
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Mediafax
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Ștefan Popescu: Absența unui om
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Absența unui om
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol, care a dus la moartea comandantului trădător ucrainean
Adevarul
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol,...
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
Digi24
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul...
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
Click.ro
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Ștefan Popescu: Absența unui om
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Absența unui om
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează ...
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la ...
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți
Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți
Consumul regulat de fructe roșii ar putea reduce riscul de cancer. Ce spune un specialist
Consumul regulat de fructe roșii ar putea reduce riscul de cancer. Ce spune un specialist
Alertă în Botoșani! O femeie de 32 de ani a dispărut de acasă și nu mai este de găsit
Alertă în Botoșani! O femeie de 32 de ani a dispărut de acasă și nu mai este de găsit
Vezi toate știrile