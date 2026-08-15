Este cod roșu de incendii în România! Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin

Situație alarmantă în județul Caraș-Severin, unde mai multe incendii de vegetație uscată și fond forestier au afectat, în total, peste 300 de hectare. Flăcările s-au extins în mai multe zone, inclusiv în apropierea unor localități și în areale cu valoare naturală ridicată, ceea ce a impus mobilizarea unor importante forțe de intervenție.

Una dintre cele mai dificile misiuni are loc în zona Băile Herculane – Domogled, în interiorul Parcului Național Domogled – Valea Cernei. Incendiul a afectat aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier, într-o regiune cu teren accidentat și dificil de traversat de către echipele aflate la sol.

Sute de hectare, cuprinse de flăcări în Caraș-Severin

Pentru limitarea propagării focului au fost trimise în sprijin două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Acestea au efectuat numeroase zboruri pentru alimentarea și aruncarea apei asupra zonelor în care flăcările s-au manifestat cu intensitate. În cadrul intervenției au fost realizate peste 90 de lansări de apă.

Operațiunea este îngreunată de configurația terenului și de accesul dificil către focare. La sol au fost mobilizați pompieri din cadrul structurilor din Caraș-Severin, alături de personal silvic de la Ocolul Silvic Băile Herculane. Echipele terestre au acționat pentru identificarea și izolarea focarelor, astfel încât incendiul să nu se extindă către alte suprafețe împădurite.

Probleme serioase au fost înregistrate și în alte localități din județ. La Măru, incendiul a afectat aproximativ 100 de hectare. Pompierii au intervenit pentru localizarea focarului și au creat un perimetru de siguranță în apropierea zonelor locuite, cu scopul de a împiedica apropierea flăcărilor de case.

Un alt incendiu a izbucnit în satul Pârvova, unde au ars aproximativ 60 de hectare de vegetație. În această zonă, intervenția este susținută de pompieri și personal silvic, care încearcă să limiteze suprafața afectată și să împiedice extinderea focului către alte terenuri.

Și în cartierul Secu din Reșița situația a necesitat intervenția pompierilor. Flăcările au cuprins aproximativ 55 de hectare de vegetație uscată și litieră. Incendiul a fost localizat, însă zona continuă să fie supravegheată din cauza riscului de reaprindere. Prezența copacilor doborâți și a materialului vegetal uscat favorizează menținerea unor focare mocnite și îngreunează verificarea întregului perimetru.

Un incendiu de amploare a fost raportat și la Rusca Montană, unde suprafața afectată a ajuns la aproximativ 62 de hectare. În acest caz, intervenția pompierilor s-a încheiat cu lichidarea completă a incendiului. Pentru stingerea focarelor a fost utilizată inclusiv o autospecială destinată intervențiilor în astfel de zone.

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