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O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător

De: Elisa Tîrgovățu 15/08/2026 | 23:42
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
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Un exemplar de Dacia 1300 produs în 1981 la uzina de la Mioveni a reapărut pe piața auto din Germania, fiind oferit spre vânzare în apropiere de Hersbruck, Bavaria. Mașina are circa 85.000 de kilometri parcurși. Starea și vechimea sa îi conferă astăzi o valoare aparte pentru pasionații de automobile istorice.

Considerat timp de decenii un model emblematic al României și o prezență obișnuită pe drumurile țării, Dacia 1300 este privită acum cu tot mai mult interes de colecționarii din vestul Europei. La aproximativ patru decenii și jumătate de la ieșirea din fabrică, un astfel de exemplar a trecut astfel de la statutul de mașină de zi cu zi la cel de vehicul de epocă apreciat pe piața occidentală.

85.000 de kilometri după mai bine de patru decenii

Exemplarul prezentat în anunț este oferit pentru 5.500 de euro și datează din anul 1981, momentul primei sale înmatriculări. După mai bine de patru decenii de existență, automobilul a acumulat circa 85.000 de kilometri.

Sub capotă se află propulsorul de 1,3 litri specific modelului, capabil să producă aproximativ 54 de cai putere. În configurația de serie, Dacia 1300 putea atinge o viteză de aproximativ 140 km/h, potrivit Libertatea.ro.

Dacia 1300, mașina emblematică a României

Povestea Daciei 1300 a început în 1969, când automobilul a ajuns oficial în showroom-urile din România. La baza proiectului s-a aflat Renault 12, producția fiind posibilă în urma colaborării încheiate între autoritățile române și constructorul francez Renault.

Modelul s-a impus rapid pe piața internă și a ajuns să fie exportat în mai multe țări. Potrivit datelor prezentate de Dacia în istoricul oficial al mărcii, gama derivată din 1300 a continuat să se dezvolte timp de aproximativ trei decenii și jumătate, iar producția cumulată a tuturor variantelor și versiunilor a depășit pragul de două milioane de exemplare.

În deceniul următor, Dacia 1300 a trecut printr-o serie de modificări și a fost redenumită Dacia 1310. Noul model avea să rămână pentru mult timp una dintre cele mai reprezentative mașini produse în România.

În jurul istoriei sale au apărut însă și diverse povești. Una dintre acestea vorbește despre o presupusă Dacia 1800 inspirată de Renault 18, despre care s-a spus că ar fi fost destinată să ia locul modelului 1300. Istoria reală a proiectului este însă mai nuanțată decât legenda răspândită online.

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