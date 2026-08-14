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Programul Rabla Auto 2026, aproape să rămână fără bani. Până când se mai pot face înscrieri pentru ecotichete

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 19:03
Programul Rabla Auto 2026, aproape să rămână fără bani. Până când se mai pot face înscrieri pentru ecotichete
Programul Rabla Sursă foto: Pixabay
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Programul Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice intră într-o nouă etapă, după ce Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat o nouă tranșă de ecotichete pentru românii care vor să își înlocuiască autoturismele vechi cu unele noi și mai puțin poluante.

În urma ședinței Comitetului de Avizare desfășurate vineri, 14 august, au fost aprobate 3.661 de ecotichete, valoarea totală a acestora ajungând la 48.097.000 de lei. Decizia reprezintă o nouă alocare importantă în cadrul programului destinat persoanelor fizice și vine în contextul în care cererea pentru înnoirea parcului auto continuă.

Potrivit informațiilor transmise de AFM, după această etapă, în bugetul programului mai sunt disponibili aproximativ 10,7 milioane de lei. Astfel, românii interesați de obținerea sprijinului financiar trebuie să țină cont de faptul că înscrierile nu vor rămâne deschise la nesfârșit.

Cât timp mai pot fi depuse cererile

Persoanele care vor să participe la Programul Rabla Auto 2026 își pot depune dosarele până la data de 31 decembrie 2026. Termenul poate fi însă redus în cazul în care bugetul destinat programului va fi consumat înainte de această dată.

Cu alte cuvinte, data de 31 decembrie reprezintă termenul-limită stabilit în cazul în care fondurile nu se epuizează mai devreme. Cei care sunt interesați să cumpere o mașină nouă prin intermediul programului trebuie, prin urmare, să se înscrie cât mai curând, în limita fondurilor disponibile.

Programul permite achiziționarea unor autovehicule noi echipate cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare cu ardere internă care utilizează benzină sau motorină, dar și variante compatibile cu GPL ori GNC. De asemenea, sunt eligibile și anumite autovehicule cu sisteme de propulsie hibride, în condițiile prevăzute de program.

Ce trebuie să facă beneficiarii

Aprobarea dosarului nu înseamnă că toate formalitățile sunt încheiate. Persoanele care primesc ecotichete trebuie să respecte și etapele ulterioare prevăzute în cadrul programului.

După aprobarea finanțării, beneficiarii au la dispoziție 60 de zile pentru a realiza procedurile necesare în cazul autoturismului vechi și pentru a încărca documentele solicitate în aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM.

Una dintre condițiile esențiale este radierea autovehiculului vechi care urmează să fie înlocuit. Documentele care atestă îndeplinirea cerințelor trebuie transmise în sistemul informatic, în termenul stabilit.

Nerespectarea etapelor sau depășirea termenelor poate duce la pierderea finanțării, motiv pentru care beneficiarii trebuie să urmărească atent toate solicitările și termenele comunicate în cadrul programului.

Noua listă aprobată de AFM cuprinde 3.661 de ecotichete, iar valoarea totală a acestora depășește 48 de milioane de lei. Suma reprezintă o nouă injecție financiară importantă pentru programul destinat înnoirii parcului auto.

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