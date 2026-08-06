Acasă » Știri » Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile

Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 11:30
Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vești proaste pentru milioane de șoferi! Prețurile carburanților au explodat și au ajuns la niveluri care, până nu demult, păreau greu de imaginat. Cei care opresc astăzi la pompă trebuie să scoată din buzunar sume tot mai mari pentru fiecare plin.

Valul de scumpiri continuă să lovească puternic în bugetele șoferilor. În multe stații din țară, benzina standard a ajuns să coste în jur de 9,59 lei pe litru, în timp ce motorina standard se apropie vertiginos de pragul de 11 lei, fiind comercializată la aproximativ 10,98 lei litrul. Pentru variantele premium, situația este și mai apăsătoare, unele sortimente de motorină fiind vândute cu până la 11,78 lei pe litru.

Vești proaste pentru milioane de șoferi!

În aceste condiții, un simplu plin a devenit o cheltuială serioasă pentru numeroase familii, iar mulți conducători auto urmăresc zilnic panourile din benzinării în speranța unor vești mai bune.

Creșterile accelerate au determinat instituțiile statului să se așeze la masa discuțiilor. Reprezentanți ai Ministerului Energiei, Consiliului Concurenței, ANPC și ANAF au analizat situația și au discutat măsurile care ar putea tempera explozia prețurilor.

Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile
Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile

Printre variantele aflate în atenție se numără reducerea accizelor și monitorizarea modului în care eventualele ieftiniri vor ajunge efectiv la consumatori. De asemenea, este analizată și plafonarea adaosului comercial, pentru a evita creșteri considerate nejustificate. În paralel, Consiliul Concurenței verifică evoluția prețurilor din ultimele săptămâni și urmărește dacă regulile pieței sunt respectate.

Ce alte măsuri pot fi luate în situații de criză

Cei care speră la o scădere rapidă a tarifelor vor mai avea însă de așteptat. Primele modificări în jos ar putea fi resimțite abia în jurul datei de 16 august. Explicația este legată de analizele realizate periodic de Ministerul Finanțelor privind nivelul accizelor. În funcție de concluziile acestor evaluări, reducerea ar putea varia între 5% și 25%.

Până atunci, șoferii sunt nevoiți să suporte costurile actuale, care au urcat la cote record și au transformat alimentarea mașinii într-o adevărată provocare financiară.

Legislația prevede și alte instrumente care pot fi activate în cazul unor turbulențe majore pe piața carburanților. Printre acestea se numără limitarea exporturilor de produse petroliere și plafonarea adaosului comercial la nivelurile practicate în anul 2021.

VEZI ȘI: Când se vor reduce accizele la carburanți în luna august. Cât costă un litru de motorină sau benzină acum
 Românii bagă adânc mâna în buzunar pentru un plin la mașină. Litrul de motorină a depășit pragul de 10 lei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Știri
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Știri
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director....
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Moștenire de coșmar: a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de dolari la apă pentru tot cartierul
Adevarul
Moștenire de coșmar: a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de...
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă, iar apoi a vândut recolta: „Dar am plătit impozit pentru banii ăia”
Digi24
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă, iar apoi...
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
Mediafax
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței Nina: „Priveam în jur și mă gândeam”
Click.ro
Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței...
Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa indemnizaţia de deces
Digi 24
Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa...
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație...
Care sunt cele mai SCUMPE 10 mașini înmatriculate în ROMÂNIA în ultima lună?
Promotor.ro
Care sunt cele mai SCUMPE 10 mașini înmatriculate în ROMÂNIA în ultima lună?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Black Friday de vară la Kaufland: Patru scule Parkside cu prețuri reduse
go4it.ro
Black Friday de vară la Kaufland: Patru scule Parkside cu prețuri reduse
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație ...
Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație în închisoare!
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu ...
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu m-aș simți bine”
Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația
Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația
Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor
Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor
Vezi toate știrile