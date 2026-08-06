Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile

Vești proaste pentru milioane de șoferi! Prețurile carburanților au explodat și au ajuns la niveluri care, până nu demult, păreau greu de imaginat. Cei care opresc astăzi la pompă trebuie să scoată din buzunar sume tot mai mari pentru fiecare plin.

Valul de scumpiri continuă să lovească puternic în bugetele șoferilor. În multe stații din țară, benzina standard a ajuns să coste în jur de 9,59 lei pe litru, în timp ce motorina standard se apropie vertiginos de pragul de 11 lei, fiind comercializată la aproximativ 10,98 lei litrul. Pentru variantele premium, situația este și mai apăsătoare, unele sortimente de motorină fiind vândute cu până la 11,78 lei pe litru.

Vești proaste pentru milioane de șoferi!

În aceste condiții, un simplu plin a devenit o cheltuială serioasă pentru numeroase familii, iar mulți conducători auto urmăresc zilnic panourile din benzinării în speranța unor vești mai bune.

Creșterile accelerate au determinat instituțiile statului să se așeze la masa discuțiilor. Reprezentanți ai Ministerului Energiei, Consiliului Concurenței, ANPC și ANAF au analizat situația și au discutat măsurile care ar putea tempera explozia prețurilor.

Printre variantele aflate în atenție se numără reducerea accizelor și monitorizarea modului în care eventualele ieftiniri vor ajunge efectiv la consumatori. De asemenea, este analizată și plafonarea adaosului comercial, pentru a evita creșteri considerate nejustificate. În paralel, Consiliul Concurenței verifică evoluția prețurilor din ultimele săptămâni și urmărește dacă regulile pieței sunt respectate.

Ce alte măsuri pot fi luate în situații de criză

Cei care speră la o scădere rapidă a tarifelor vor mai avea însă de așteptat. Primele modificări în jos ar putea fi resimțite abia în jurul datei de 16 august. Explicația este legată de analizele realizate periodic de Ministerul Finanțelor privind nivelul accizelor. În funcție de concluziile acestor evaluări, reducerea ar putea varia între 5% și 25%.

Până atunci, șoferii sunt nevoiți să suporte costurile actuale, care au urcat la cote record și au transformat alimentarea mașinii într-o adevărată provocare financiară.

Legislația prevede și alte instrumente care pot fi activate în cazul unor turbulențe majore pe piața carburanților. Printre acestea se numără limitarea exporturilor de produse petroliere și plafonarea adaosului comercial la nivelurile practicate în anul 2021.

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