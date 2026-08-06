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Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 11:38
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui” / Sursa foto: Social media
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Gina Pistol a vorbit despre un subiect extrem de personal, dezvăluind detalii mai puțin știute despre familia sa. Vedeta a ales să fie sinceră și să povestească despre legătura pe care o are acum cu tatăl său, dar și despre momentele care i-au marcat relația cu părinții.

În același timp, prezentatoarea a făcut declarații despre mama sa. Blondina  a oferit o imagine sinceră asupra experiențelor care au contribuit la formarea sa ca om. Mărturisirile sale scot la iveală o latură vulnerabilă a Ginei Pistol și vorbesc despre parcursul prin care a trecut pentru a ajunge la liniștea și echilibrul de astăzi.

Prezentatoarea își ține fetița departe de ochii curioșilor

Gina Pistol și Smiley formează una dintre cele mai apreciate familii din showbiz-ul românesc. Venirea pe lume a fiicei lor, Josephine, le-a schimbat complet prioritățile. Deși sunt persoane publice, cei doi au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește imaginea micuței. Mai mult decât atât, ei au ales să nu îi expună chipul în mediul online.

Cei doi au explicat de-a lungul timpului că această decizie vine din dorința de a-i respecta intimitatea și de a o feri de atenția excesivă din spațiul public, oferindu-i astfel o copilărie cât mai liniștită.

Cum s-a schimbat relația Ginei Pistol cu tatăl său

Prezentatoarea TV a făcut o mărturisire profund personală despre felul în care s-a raportat la familie și la sentimentul de apartenență de-a lungul vieții. Vedeta a povestit că, în copilărie, a avut deseori impresia că nu este legată pe deplin de nimeni, chiar dacă a fost înconjurată de oameni dragi.

Sursa foto: Social media

Potrivit declarațiilor sale, această perspectivă s-a schimbat radical după nașterea fiicei sale. Venirea pe lume a micuței Josephine i-a oferit Ginei un sentiment pe care nu l-a mai trăit până atunci, acela al unei conexiuni profunde și al unei legături necondiționate.

„Nu vreau eticheta aceea de „aia care plânge tot timpul’, dar sunt foarte sensibilă și, atunci când aleg să-mi deschid sufletul, mă ia valul.

Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar, emoțional, am simțit de la o vârstă foarte mică faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine. Fiica mea este, practic, primul suflet de care simt că aparțin.

Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. Dar știi cum este: ne iubim partenerul până când nu mai este și ne dăm seama că am fi putut trăi și fără el. Pe când dragostea pentru copil este altceva’, a povestit vedeta în podcastul realizat de Sore.

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