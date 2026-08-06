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Arestare în Germania. O româncă, implicată într-un complot de spionaj internațional

De: David Ioan 06/08/2026 | 12:04
Arestare în Germania. O româncă, implicată într-un complot de spionaj internațional. Foto: Pixabay
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Serviciile de informații din Rusia ar fi pus la punct un plan amplu pentru eliminarea fizică a lui Stefan Thumann, directorul executiv al companiei germane de drone Donaustahl. Operațiunea, desfășurată pe mai multe fronturi internaționale, a fost dejucată în ultimul moment datorită intervenției rapide a autorităților germane, alertate de parteneri din structurile de securitate aliate. Anchetatorii au descoperit o rețea de supraveghere care urmărea de luni de zile mișcările managerului din industria de apărare.

Potrivit unei investigații de presă, Moscova ar fi apelat la persoane fără pregătire profesională pentru a monitoriza rutina zilnică a lui Thumann. În primăvara acestui an, forțele de ordine au acționat simultan în mai multe state europene, oprind o operațiune de filaj începută încă din iarna precedentă. Suspecții ar fi colectat informații logistice atât prin observații directe, cât și din mediul online.

Arestare în Germania

Datele obținute de jurnalişti indică faptul că rețeaua era formată dintr-un cetățean ucrainean, Serhii N., și o femeie din România, Alla S. Cei doi ar fi supravegheat zona din jurul locuinței lui Thumann, fotografiind și filmând atât casa acestuia, cât și sediul companiei producătoare de drone.

În paralel, ar fi strâns informații din surse deschise. Ancheta germană subliniază că românca nu avea pregătire în activități clandestine, fiind considerată un executant fără experiență, lăsată să continue filajul chiar și după ce partenerul ei fugise în Spania de teama poliției bavareze.

Deși autoritățile germane fuseseră avertizate încă din decembrie 2025 cu privire la riscul major la adresa directorului, o eroare procedurală a permis inițial scăparea unuia dintre suspecți.

Serhii N. fusese reținut în Bavaria, însă telefoanele sale nu au fost analizate complet în perioada arestului preventiv, ceea ce a dus la eliberarea lui. Ulterior, investigațiile informatice au confirmat legăturile cu Moscova și implicarea în supravegherea tatălui lui Thumann în Starnberg. Bărbatul a fost capturat în Spania în martie 2026, iar românca a fost reținută în Renania de Nord-Westfalia.

O româncă, implicată într-un complot de spionaj internațional

Deși un raport intern al Serviciului Federal de Protecție Constituțională descria cazul drept un „presupus atentat planificat”, judecătorul de instrucție de la Curtea Federală de Justiție nu a considerat probele suficiente pentru a confirma intenția de asasinat, emițând mandate doar pentru suspiciuni de activitate în favoarea unui serviciu secret străin.

Avocații nu au oferit declarații, iar Thumann a fost plasat sub protecție militară strictă. Acesta a transmis un mesaj pe rețelele profesionale:

„Din păcate, din anumite motive, nu pot participa la expoziții, dar cu siguranță ne vom reîntâlni în curând în alte formate”, confirmând indirect izolarea impusă din motive de securitate.

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