Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani. Soția, printre suspecți

Noi detalii în cazul lui Iulian, bărbatul găsit îngropat în propria curte! După descoperirea macabră făcută chiar în curtea locuinței sale, procurorii au restrâns cercul persoanelor vizate, iar soția victimei se numără printre cei asupra cărora planează suspiciuni.

Ancheta este departe de final. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani continuă să audieze martori și să strângă probe pentru a stabili cine l-a ucis pe bărbatul de 48 de ani. Potrivit informațiilor din dosar, soția victimei urmează să fie audiată din nou, în condițiile în care se află în cercul persoanelor suspectate.

Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani

Totul a început în momentul în care fiul victimei, care locuiește în județul Suceava, a sesizat dispariția tatălui său. Acesta nu mai reușise să ia legătura cu el încă din luna aprilie și știa doar că intenționa să plece la muncă în Belgia. Cum zilele treceau fără niciun semn de viață, familia a cerut ajutorul poliției.

Oamenii legii au mers atunci la locuința bărbatului pentru primele verificări. Au discutat cu femeia alături de care acesta locuia, iar ea le-a spus că nu cunoaște locul în care s-ar afla partenerul său. Gospodăria a fost verificată, însă la acel moment nu a fost observat nimic care să indice că acolo s-ar fi petrecut o tragedie.

Ulterior, femeia a plecat la muncă în afara țării. Între timp, anchetatorii au decis să revină la aceeași adresă, de această dată împreună cu specialiști criminaliști și un câine de urmă. Verificările amănunțite au dus la descoperirea care avea să schimbe complet ancheta: trupul bărbatului era ascuns sub pământ, chiar în curtea locuinței.

Cadavrul a fost scos la suprafață și transportat pentru expertiza medico-legală. Primele rezultate au indicat că moartea a fost provocată cu violență. Bărbatul prezenta mai multe plăgi în zona toracelui, iar una dintre loviturile de cuțit i-ar fi fost fatală.

Soția și alte persoane, chemate la audieri

După această descoperire, anchetatorii au schimbat complet direcția cercetărilor. Au fost chemate la audieri mai multe persoane, iar procurorii încearcă să stabilească atât autorul crimei, cât și împrejurările în care trupul victimei a fost ascuns în curte timp de mai multe luni.

În perioada următoare, concubina victimei va fi contactată din nou pentru a oferi explicații, în condițiile în care se află peste hotare. Totodată, procurorii spun că au conturat deja un cerc de suspecți și verifică fiecare informație care ar putea conduce la identificarea celui responsabil.

Marinel Iulian Romașcanu avea 48 de ani și fusese dat dispărut în luna aprilie, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. La acel moment, autoritățile au transmis un apel public pentru găsirea sa, fără să bănuiască faptul că bărbatul se afla chiar în curtea casei în care locuia.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să decidă ce persoane vor mai fi chemate la audieri și ce măsuri vor fi luate în acest dosar de omor care ridică încă numeroase semne de întrebare.

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