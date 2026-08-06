Acasă » Altceva Podcast » Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani. Soția, printre suspecți

Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani. Soția, printre suspecți

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 11:57
Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani. Soția, printre suspecți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noi detalii în cazul lui Iulian, bărbatul găsit îngropat în propria curte! După descoperirea macabră făcută chiar în curtea locuinței sale, procurorii au restrâns cercul persoanelor vizate, iar soția victimei se numără printre cei asupra cărora planează suspiciuni.

Ancheta este departe de final. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani continuă să audieze martori și să strângă probe pentru a stabili cine l-a ucis pe bărbatul de 48 de ani. Potrivit informațiilor din dosar, soția victimei urmează să fie audiată din nou, în condițiile în care se află în cercul persoanelor suspectate.

Răsturnare de situație în cazul lui Iulian din Botoșani

Totul a început în momentul în care fiul victimei, care locuiește în județul Suceava, a sesizat dispariția tatălui său. Acesta nu mai reușise să ia legătura cu el încă din luna aprilie și știa doar că intenționa să plece la muncă în Belgia. Cum zilele treceau fără niciun semn de viață, familia a cerut ajutorul poliției.

Oamenii legii au mers atunci la locuința bărbatului pentru primele verificări. Au discutat cu femeia alături de care acesta locuia, iar ea le-a spus că nu cunoaște locul în care s-ar afla partenerul său. Gospodăria a fost verificată, însă la acel moment nu a fost observat nimic care să indice că acolo s-ar fi petrecut o tragedie.

Ulterior, femeia a plecat la muncă în afara țării. Între timp, anchetatorii au decis să revină la aceeași adresă, de această dată împreună cu specialiști criminaliști și un câine de urmă. Verificările amănunțite au dus la descoperirea care avea să schimbe complet ancheta: trupul bărbatului era ascuns sub pământ, chiar în curtea locuinței.

Cadavrul a fost scos la suprafață și transportat pentru expertiza medico-legală. Primele rezultate au indicat că moartea a fost provocată cu violență. Bărbatul prezenta mai multe plăgi în zona toracelui, iar una dintre loviturile de cuțit i-ar fi fost fatală.

Soția și alte persoane, chemate la audieri

După această descoperire, anchetatorii au schimbat complet direcția cercetărilor. Au fost chemate la audieri mai multe persoane, iar procurorii încearcă să stabilească atât autorul crimei, cât și împrejurările în care trupul victimei a fost ascuns în curte timp de mai multe luni.

În perioada următoare, concubina victimei va fi contactată din nou pentru a oferi explicații, în condițiile în care se află peste hotare. Totodată, procurorii spun că au conturat deja un cerc de suspecți și verifică fiecare informație care ar putea conduce la identificarea celui responsabil.

Marinel Iulian Romașcanu avea 48 de ani și fusese dat dispărut în luna aprilie, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. La acel moment, autoritățile au transmis un apel public pentru găsirea sa, fără să bănuiască faptul că bărbatul se afla chiar în curtea casei în care locuia.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să decidă ce persoane vor mai fi chemate la audieri și ce măsuri vor fi luate în acest dosar de omor care ridică încă numeroase semne de întrebare.

VEZI ȘI: Caz bizar în Botoșani! Un bărbat dat dispărut în luna aprilie a fost găsit îngropat în propria curte. Ce s-a întâmplat cu Iulian

O fetiță de 9 ani a murit în timpul vacanței cu cortul și poliția îl acuză pe tatăl ei. Ce detaliu le-a atras atenția martorilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Anul trecut primeam cenușa lui Felix”. Mesajul dureros al Mihaelei Rădulescu
Știri
„Anul trecut primeam cenușa lui Felix”. Mesajul dureros al Mihaelei Rădulescu
Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC: „Mi s-a spus să depun plângere penală”
Știri
Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC: „Mi s-a spus să depun plângere penală”
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Vezi toate știrile