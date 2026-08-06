Sean „Diddy” Combs va rămâne în închisoare mai mult decât se estimase inițial, după ce data eliberării sale a fost modificată din nou. Potrivit informațiilor publicate de People, rapperul ar urma să fie eliberat pe 20 februarie 2028, după ce data a fost modificată la scurt timp după o altercație petrecută în penitenciar.

Noua dată apare în evidențele Biroului Federal al Penitenciarelor din Statele Unite și este cu aproximativ o lună mai târziu decât data de eliberare care fusese afișată anterior.

Diddy, implicat într-o altercație în închisoare

Modificarea datei vine după un incident petrecut în penitenciarul federal în care este încarcerat rapperul. Potrivit unei surse citate de People, Diddy ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deținut și ar fi fost ulterior plasat în izolare.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ o lună. Detaliile despre altercație nu au fost făcute publice în totalitate, iar autoritățile penitenciare nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele exacte ale incidentului.

People precizează că nu este clar dacă modificarea datei de eliberare este legată direct de această altercație sau de alte aspecte administrative privind executarea pedepsei.

Când va ieși Diddy din închisoare

Potrivit informațiilor oficiale disponibile în prezent, Sean Combs ar urma să fie eliberat pe 20 februarie 2028. Data a fost modificată de mai multe ori de când rapperul a început să își ispășească pedeapsa.

Diddy a fost condamnat în octombrie 2025 la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopul prostituției. El a fost însă achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație în vederea comiterii unei activități infracționale organizate. Rapperul a pledat nevinovat pe parcursul procesului.

Sean Combs continuă să conteste condamnarea și pedeapsa primită. Avocații săi au depus o contestație la o instanță federală de apel, solicitând anularea condamnării sau reducerea pedepsei.

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