Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație în închisoare!

Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație în închisoare!

De: Daniel Matei 06/08/2026 | 11:50
Eliberarea lui Sean „Diddy” Combs a fost amânată. Rapperul a fost implicat într-o altercație în închisoare!
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sean „Diddy” Combs va rămâne în închisoare mai mult decât se estimase inițial, după ce data eliberării sale a fost modificată din nou. Potrivit informațiilor publicate de People, rapperul ar urma să fie eliberat pe 20 februarie 2028, după ce data a fost modificată la scurt timp după o altercație petrecută în penitenciar.

Noua dată apare în evidențele Biroului Federal al Penitenciarelor din Statele Unite și este cu aproximativ o lună mai târziu decât data de eliberare care fusese afișată anterior.

Diddy, implicat într-o altercație în închisoare

Modificarea datei vine după un incident petrecut în penitenciarul federal în care este încarcerat rapperul. Potrivit unei surse citate de People, Diddy ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deținut și ar fi fost ulterior plasat în izolare.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ o lună. Detaliile despre altercație nu au fost făcute publice în totalitate, iar autoritățile penitenciare nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele exacte ale incidentului.

People precizează că nu este clar dacă modificarea datei de eliberare este legată direct de această altercație sau de alte aspecte administrative privind executarea pedepsei.

Când va ieși Diddy din închisoare

Potrivit informațiilor oficiale disponibile în prezent, Sean Combs ar urma să fie eliberat pe 20 februarie 2028. Data a fost modificată de mai multe ori de când rapperul a început să își ispășească pedeapsa.

Diddy a fost condamnat în octombrie 2025 la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopul prostituției. El a fost însă achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație în vederea comiterii unei activități infracționale organizate. Rapperul a pledat nevinovat pe parcursul procesului.

Sean Combs continuă să conteste condamnarea și pedeapsa primită. Avocații săi au depus o contestație la o instanță federală de apel, solicitând anularea condamnării sau reducerea pedepsei.

CITEȘTE ȘI:

Sarah Ferguson și Diddy ar fi avut o relație! Noi detalii despre fosta soție a Prințului Andrew, căzut în dizgrație din cauza legăturilor cu Epstein

Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători în New York

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dakota Johnson iubește din nou! Role Model a confirmat că are o relație cu celebra actriță
Showbiz internațional
Dakota Johnson iubește din nou! Role Model a confirmat că are o relație cu celebra actriță
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare
Showbiz internațional
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj…
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director....
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Moștenire de coșmar: a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de dolari la apă pentru tot cartierul
Adevarul
Moștenire de coșmar: a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de...
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă, iar apoi a vândut recolta: „Dar am plătit impozit pentru banii ăia”
Digi24
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă, iar apoi...
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
Mediafax
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței Nina: „Priveam în jur și mă gândeam”
Click.ro
Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței...
Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa indemnizaţia de deces
Digi 24
Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa...
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație...
Care sunt cele mai SCUMPE 10 mașini înmatriculate în ROMÂNIA în ultima lună?
Promotor.ro
Care sunt cele mai SCUMPE 10 mașini înmatriculate în ROMÂNIA în ultima lună?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Black Friday de vară la Kaufland: Patru scule Parkside cu prețuri reduse
go4it.ro
Black Friday de vară la Kaufland: Patru scule Parkside cu prețuri reduse
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”
Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile
Când ar putea avea loc primele ieftiniri la carburanți? În prezent, prețurile au doborât toate recordurile
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu ...
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu m-aș simți bine”
Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația
Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația
Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor
Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor
Vezi toate știrile