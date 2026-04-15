Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători în New York

De: Diana Cernea 15/04/2026 | 05:40
Apelul Rapperului analizat de judecătorii din New York

O curte federală de apel din New York a analizat cazul lui Sean „Diddy” Combs, după ce avocații săi au contestat condamnarea de 50 de luni de închisoare primită anul trecut pentru infracțiuni legate de prostituție, potrivit CNN.

Magistrații au audiat argumentele ambelor părți într-o ședință care a durat aproape două ore, deși inițial fuseseră alocate doar 20 de minute pentru fiecare tabără. Dezbaterea s-a concentrat pe modul în care judecătorul de fond a stabilit pedeapsa și dacă a luat în calcul elemente pentru care Combs fusese deja achitat.

Avocații artistului susțin că sentința este nejustificată și că instanța a ținut cont de acuzații mai grave – precum conspirația pentru activități infracționale și traficul de persoane – pentru care juriul l-a declarat nevinovat.

„Verdictul unanim a fost de nevinovăție pentru cele mai grave capete de acuzare”, a declarat avocata Alexandra Shapiro. „Juriul nu a autorizat o pedeapsă pentru trafic de persoane sau conspirație, dar acestea au influențat sentința.”

De cealaltă parte, procurorii au cerut menținerea condamnării, argumentând că judecătorul a luat în considerare factori legitimi, inclusiv istoricul comportamentului lui Combs.

„Ceea ce a făcut judecătorul nu s-a bazat pe acuzații pentru care a fost achitat”, a spus procurorul Christy Slavik.

Un caz juridic complicat

Judecătorii au recunoscut dificultatea dosarului. „Acesta este un caz extrem de dificil”, a afirmat judecătorul William Nardini la finalul audierii. Decizia nu a fost anunțată imediat.

Combs nu a fost prezent la ședință. Artistul, care este și fondatorul casei de discuri Bad Boy Records, a fost condamnat în iulie pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopuri de prostituție, în baza Mann Act.

Procurorii au susținut că acesta ar fi organizat deplasări pentru escorte implicate în acte sexuale cu partenerele sale, inclusiv Cassie Ventura și o femeie identificată sub pseudonimul „Jane”. În același timp, juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație.

Dispute privind pedeapsa și interpretarea legii

Apărarea susține că sentința este disproporționată, invocând faptul că, în mod obișnuit, infracțiuni similare atrag pedepse de aproximativ 15 luni. Avocații cer fie achitarea, fie rejudecarea cazului în privința pedepsei.

Un punct central al disputei este dacă judecătorul a folosit în mod necorespunzător dovezi legate de acuzații respinse de juriu. Unul dintre judecători a sugerat că instanța de fond ar fi „combinat” elemente din mai multe capete de acuzare pentru a justifica pedeapsa.

În paralel, avocații lui Combs au invocat și libertatea de exprimare, susținând că anumite activități descrise în dosar ar putea fi interpretate ca producție de conținut pornografic protejat constituțional. Procurorii au respins această idee, calificând argumentul drept lipsit de temei.

Combs execută în prezent pedeapsa și ar urma să fie eliberat în aprilie 2028. Decizia instanței de apel ar putea schimba însă radical situația sa juridică.

CITEȘTE ȘI: Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare

„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze

Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Showbiz internațional
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Showbiz internațional
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
Mediafax
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip...
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza de creștere pentru 2026. Până și Ucraina, țară în război de 4 ani, ne întrece la creștere economică
Gandul.ro
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
„Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani, după ce a desfigurat un tânăr, face live-uri pe TikTok
Adevarul
„Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani,...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană
Mediafax
Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă plâng!”. Cum atrage pe Litoral și turiștii cu salarii mici
Click.ro
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
