Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători în New York

O curte federală de apel din New York a analizat cazul lui Sean „Diddy” Combs, după ce avocații săi au contestat condamnarea de 50 de luni de închisoare primită anul trecut pentru infracțiuni legate de prostituție, potrivit CNN.

Magistrații au audiat argumentele ambelor părți într-o ședință care a durat aproape două ore, deși inițial fuseseră alocate doar 20 de minute pentru fiecare tabără. Dezbaterea s-a concentrat pe modul în care judecătorul de fond a stabilit pedeapsa și dacă a luat în calcul elemente pentru care Combs fusese deja achitat.

Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea

Avocații artistului susțin că sentința este nejustificată și că instanța a ținut cont de acuzații mai grave – precum conspirația pentru activități infracționale și traficul de persoane – pentru care juriul l-a declarat nevinovat.

„Verdictul unanim a fost de nevinovăție pentru cele mai grave capete de acuzare”, a declarat avocata Alexandra Shapiro. „Juriul nu a autorizat o pedeapsă pentru trafic de persoane sau conspirație, dar acestea au influențat sentința.”

De cealaltă parte, procurorii au cerut menținerea condamnării, argumentând că judecătorul a luat în considerare factori legitimi, inclusiv istoricul comportamentului lui Combs.

„Ceea ce a făcut judecătorul nu s-a bazat pe acuzații pentru care a fost achitat”, a spus procurorul Christy Slavik.

Un caz juridic complicat

Judecătorii au recunoscut dificultatea dosarului. „Acesta este un caz extrem de dificil”, a afirmat judecătorul William Nardini la finalul audierii. Decizia nu a fost anunțată imediat.

Combs nu a fost prezent la ședință. Artistul, care este și fondatorul casei de discuri Bad Boy Records, a fost condamnat în iulie pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopuri de prostituție, în baza Mann Act.

Procurorii au susținut că acesta ar fi organizat deplasări pentru escorte implicate în acte sexuale cu partenerele sale, inclusiv Cassie Ventura și o femeie identificată sub pseudonimul „Jane”. În același timp, juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație.

Dispute privind pedeapsa și interpretarea legii

Apărarea susține că sentința este disproporționată, invocând faptul că, în mod obișnuit, infracțiuni similare atrag pedepse de aproximativ 15 luni. Avocații cer fie achitarea, fie rejudecarea cazului în privința pedepsei.

Un punct central al disputei este dacă judecătorul a folosit în mod necorespunzător dovezi legate de acuzații respinse de juriu. Unul dintre judecători a sugerat că instanța de fond ar fi „combinat” elemente din mai multe capete de acuzare pentru a justifica pedeapsa.

În paralel, avocații lui Combs au invocat și libertatea de exprimare, susținând că anumite activități descrise în dosar ar putea fi interpretate ca producție de conținut pornografic protejat constituțional. Procurorii au respins această idee, calificând argumentul drept lipsit de temei.

Combs execută în prezent pedeapsa și ar urma să fie eliberat în aprilie 2028. Decizia instanței de apel ar putea schimba însă radical situația sa juridică.

