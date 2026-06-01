Celine Dion va susține 10 noi concerte. Când și unde o pot vedea fanii live

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 11:28
Celine Dion va susține 10 noi concerte.
Vești bune pentru fanii cântăreței care de 6 ani nu a mai urcat pe scenă. Reprezentanții artistei Celine Dion au anunțat că vedeta va susține 10 concerte suplimentare în Paris, în anul 2027. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

În toamna acestui an, cântăreața în vârstă de 58 de ani va susține o serie de concerte la Paris. Deoarece biletele s-au epuizat și fanii care nu au reușit să își cumpere unul și-au exprimat nemulțumirea în mediul online, reprezentanții artistei au mai programat alte 10 spectacole suplimentare în luna mai 2027.

Concerte Celine Dion în 2027

Fanii artistei își pot achiziționa bilete pentru concertele care vor avea loc între 8 și 29 mai la „Paris La Défense Arena”. Tot aici vor avea loc spectacolele din lunile septembrie și octombrie 2026, potrivit Le Figaro.

Organizatorii au publicat un comunicat oficial în care au mărturisit că suplimentarea spectacolelor a fost decisă „pentru a răspunde cererii fără precedent a fanilor”. Biletele pentru concertele din 2026 s-au vândut mai ceva ca pâinea caldă!

Fanii s-au chinuit să obțină bilete

După ce s-a aflat că Celine Dion se simte mai bine și are de gând să concerteze live la Paris, fanii ei au fost în extaz. Aceștia au participat la loterii, pre-vânzări și vânzări online în speranța că vor reuși să cumpere și ei un bilet.

Din păcate, mulți fani nu au reușit să achiziționeze unul de pe site-ul oficial, iar prețurile ridicate de pe site-urile de revânzare sunt piperate pentru mulți admiratori. Pentru concertele din 2027, organizatorii au decis ca accesul la vânzarea anticipată să fie permis într-un număr limitat de persoane. Acestea trebuie să fie deja înscrise la pre-vânzările oficiale ale artistei sau ale sălii de spectacole.

Celine Dion a avut grave probleme de sănătate

Artista a stat departe de scenă timp de 6 ani. Aceasta a anunțat în martie 2026 că va reveni cu forțe proaspete, după ce a avut grave probleme de sănătate. Celine Dion suferă de o boală neurologică rară și incurabilă – sindromul persoanei rigide.

Anunțul oficial a fost făcut în 2022, când artista a vorbit public despre problemele sale. Din cauza bolii, nu a mai putut cânta și a fost nevoită să își anuleze concertele și turneele.

