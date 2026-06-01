O influenceră a murit după o intervenție estetică. A plătit 10.000 de dolari pentru procedura fatală

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 12:05
Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira a fost declarată decedată pe 26 mai 2026. Era o creatoare de conținut și make-up artist din Brazilia, cunoscută pentru talentul său în beauty. Influencera în vârstă de 48 de ani a decis să își facă o intervenție estetică, dar procedura i-a fost fatală. Ce spune medicul care a efectuat intervenția?

Potrivit publicației PEOPLE, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira a fost declarată decedată la scurt timp după ce a ajuns în stare de inconștiență la clinica estetică. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, tânăra a murit la o zi după intervenția la posterior.

Creatoarea de conținut a apelat la medicul estetician pentru o procedură care a implicat injectarea de polimetilmetacrilat (PMMA) în zona feselor. Este vorba de un material de umplere dermică utilizat în anumite tratamente medicale.

În prezent, moartea ei este investigată de Poliția Civilă din Brazilia ca un deces suspect și accidental.

Ce a pățit influencera după intervenția estetică

Potrivit publicației braziliene g1, fiica lui Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira le-a spus anchetatorilor că mama ei a acuzat dureri servere la câteva ore de la intervenție. În dimineața zilei de 26 mai, aceasta a mers de urgență la medicul ei, dar acesta a sfătuit-o să se ducă la clinica unde a realizat intervenția.

În timp ce se afla în taxi, influencerei i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Potrivit unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, Roseli a fost scoasă din mașină în fața clinicii și pusă într-un scaun cu rotile.

Ajunsă la interior, angajații ar fi încercat să o ridice din scaun, dar Roseli nu a reacționat. În tot acest timp, o altă femeie a sunat la serviciile de urgență din Brazilia.

Cine a realizat procedura PMMA

Medicul care a efectuat procedura, Tábita Nunes Marcolino Jorge, le-a spus polițiștilor că a utilizat PMMA în cadrul intervenției. A mai precizat că nu deține specializare în dermatologie. Avocatul medicului susține că „nu există niciun raport care să demonstreze o legătură directă între procedura estetică și deces”.

„Medicul s-a prezentat voluntar la Secția 27 de Poliție, a oferit declarații și a pus la dispoziție documentele necesare, rămânând pe deplin la dispoziția Poliției Civile. Dr. Tábita își exprimă cele mai sincere condoleanțe și compasiunea față de familie în această perioadă de doliu și își reafirmă angajamentul față de aflarea adevărului și desfășurarea unei anchete complete și riguroase”, se arată în comunicatul emis de avocatul medicului.

Ce este intervenția cu PMMA

Potrivit Agenției Naționale de Supraveghere Sanitară din Brazilia, PMMA este autorizat doar pentru utilizări reconstructive și terapeutice, nu pentru proceduri estetice.

Potrivit reprezentanților clinicii, Roseli a cheltuit peste 54.000 de reali brazilieni (peste 10.000 de dolari) pentru intervențiile sale estetice.

