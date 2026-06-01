100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Cum a fost omagiată actrița chiar pe plaja care i-a adus succes la Hollywood

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 12:45
Marilyn Monroe s-a născut la data de 1 iunie 1926. Anul acesta, fanii au omagiat-o pe legendara actriță în Palm Springs, California. Peste o mie de admiratori s-au îmbrăcat și coafat în stilul ei specific, stabilind un nou record mondial. Ca să le arate că nu au uitat-o, autoritățile din Long Island au dezvelit o placă în memoria ei, chiar pe plaja unde a avut loc ședința foto care i-a schimbat radical viața!

În ultimul weekend din luna mai, peste o mie de fani ai celebrei actrițe i-au adus un omagiu impresionant cu ocazia împinirii a 100 de ani de la nașterea ei. Aceștia s-au costumat în ținutele ei iconice și femeile chiar au adoptat stilul ei de make-up glam.

Potrivit presei internaționale, adunarea a stabilit un nou record cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea vedetei. Anterior, recordul a fost de 254 de oameni.

Peste o mie de admiratori s-au îmbrăcat și coafat în stilul ei specific, stabilind un nou record mondial. Sursa foto: Profimedia

Marilyn Monroe, omagiată pe Plaja Today

O plajă de pe Long Island a marcat ziua care ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a legendarei Marilyn Monroe printr-un omagiu special dedicat ședinței foto din 1949. Este momentul-cheie care a contribuit decisiv la lansarea carierei sale de succes de la Hollywood.

Chiar de ziua actriței, autoritățile locale au marcat acest moment cu o placă comemorativă la Today Beach. Este locul unde actrița Marilyn Monroe a realizat o ședință foto inedită pentru acele vremuri, care i-a schimbat radical parcursul vieții.

„Tobay Beach nu a fost doar un refugiu liniștit; a fost locul unde s-a născut o legendă”, se arată pe placa memorială.

„Am vrut să păstrăm pentru totdeauna memoria acestui moment iconic”, a declarat oficialul Joe Saladino, supervizorul localității Oyster Bay.

Ședința foto care i-a schimbat viața

Când avea doar 23 de ani, Marilyn Monroe a pozat pe această plajă într-un costum de baie și cu o umbrelă. Se afla la New York și încerca să își lanseze cariera, potrivit New York Post. La acea vreme, era cunoscută drept Norma Jean Mortenson și obținea doar roluri mici în filme.

Fotograful André de Dienes a ales plaja din comitatul Nassau pentru a surprinde „tinerețea, frumusețea și personalitatea extraordinară” a viitoarei vedete. Chiar acolo, actrița i-ar fi spus acestuia: „Să facem istorie!” Și cuvintele ei s-au adeverit!

Marilyn Monroe a dat lovitura la Hollywood

După această ședință foto, viața ei s-a schimbat. A fost căutată de studiourile de la Hollywood și cariera ei a luat amploare. A devenit una dintre cele mai mari vedete ale secolului XX și un simbol cultural recunoscut în întreaga lume.

„Studiourile de la Hollywood au observat-o foarte repede. Au fost impresionați de tinerețea ei, de inocența și vulnerabilitatea pe care le transmitea, iar frumusețea sa naturală era surprinsă perfect de obiectivul aparatului foto”, a spus Saladino, referindu-se la ascensiunea spectaculoasă a actriței în anii 1950.

Când a murit Marilyn Monroe

Din păcate, actrița a avut o viață zbuciumată, umbrită de eșecuri în dragoste, bârfe și zvonuri care au afectat-o. Actrița a murit în 1962, la vârsta de 36 de ani, în urma unei supradoze de medicamente.

