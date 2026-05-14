Trucurile de înfrumuțare ale actriței Marilyn Monroe. Tehnicile ingenioase la care apela

De: Andreea Stăncescu 14/05/2026 | 06:20
La ce trucuri de frumusețe apela Marilyn Monroe / Sursa foto: Hepta
Marilyn Monroe a fost considerată unul dintre cele mai mari simboluri ale frumuseții feminine din secolul XX. Celebra actriță de la Hollywood a cucerit publicul prin aparițiile sale în numeroase filme și prin imaginea elegantă și sofisticată pe care și-a construit-o de-a lungul anilor. Dincolo de farmecul natural, acorda o atenție uriașă modului în care arăta și folosea o serie de trucuri simple, dar extrem de eficiente, pentru a-și păstra aspectul impecabil.

Multe dintre secretele ei de beauty au fost dezvoltate împreună cu make-up artistul Allan Snyder și continuă să inspire și astăzi industria frumuseții. Ea avea numeroase trucuri la care apela pentru ca tenul ei să fie perfect.

Trucurile de înfrumuțare ale actriței Marilyn Monroe

Unul dintre cele mai surprinzătoare obiceiuri era folosirea vaselinei înainte de aplicarea machiajului. Aceasta îi oferea tenului un aspect luminos și hidratat, iar sub luminile puternice din studiourile de film pielea părea perfect netedă și strălucitoare.

Marilyn Monroe acorda o atenție specială și buzelor, iar pentru a crea impresia unor buze mai voluminoase, folosea mai multe nuanțe de roșu aplicate strategic. Culorile mai închise erau plasate spre margini, iar centrul buzelor era evidențiat cu tonuri mai deschise și lucioase.

Privirea seducătoare era obținută prin tehnici ingenioase. Actrița aplica creion alb pe interiorul pleoapei inferioare pentru a face ochii să pară mai mari și mai luminoși. În plus, genele false erau lipite doar în colțurile exterioare ale ochilor, ceea ce oferea efectul celebru de ochi alungiți.

Un alt detaliu neașteptat era faptul că Marilyn nu își îndepărta complet puful facial fin, considerând că acesta ajută lumina să se reflecte mai delicat pe piele. Tot pentru un ten ferm și proaspăt, își clătea fața cu apă foarte rece sau cu gheață.

Actrița evita expunerea excesivă la soare și prefera să își păstreze pielea deschisă la culoare, convinsă că bronzul accelerează îmbătrânirea.

În rutina ei de frumusețe, parfumul ocupa și el un loc important, fiind considerat o parte esențială a feminității și eleganței sale.

