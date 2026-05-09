Ce dietă are David Attenborough, legendarul jurnalist britanic. Tocmai a împlinit 100 de ani

David Attenborough a împlinit 100 de ani. Legenda televiziunii britanice spune că longevitatea sa se datorează și unei schimbări mai puțin cunoscute în dietă.

În urmă cu o zi, pe data de 8 mai, Attenborough și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare. Totodată, BBC a ales să marcheze momentul printr-o serie de producții speciale dedicate vieții și carierei sale.

Printre emisiunile care vor fi difuzate se numără „Making Life on Earth – Attenborough’s Greatest Adventure”, „Secret Garden” și „David Attenborough’s 100 Years on Planet Earth”. Toate acestea vor fi incluse într-o săptămână specială dedicată moștenirii lăsate de celebrul realizator de documentare.

Ultima dintre ele, care constă într-un program special de 90 de minute prezentat de Kirsty Young la Royal Albert Hall din Londra, le va oferi telespectatorilor „o călătorie extraordinară printr-un secol de explorare și descoperire a lumii naturale, văzută prin prisma vieții și activității remarcabile ale lui David”, potrivit unui comunicat de presă.

Deși a avut întotdeauna o pasiune profundă pentru natură și viața sălbatică, Attenborough nu este vegetarian convins și nici nu urmează o dietă vegană.

Ce alimente consumă celebrul jurnalist

Deși consumă în continuare produse lactate și pește, naturalistul britanic a recunoscut că, în ultimii ani, alimentația sa a devenit mult mai bazată pe produse de origine vegetală.

Într-un interviu acordat publicației „The Sun” în 2017, Attenborough spunea că a ajuns să fie atras de vegetarianism într-un mod la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Astfel, celebrul realizator al seriei „Blue Planet” consumă acum foarte rar carne roșie, inclusiv vită și porc.

Potrivit NHS, sistemul public de sănătate din Marea Britanie, deși carnea roșie este o sursă importantă de fier, zinc și vitamine din complexul B, consumul excesiv poate crește riscul unor afecțiuni cronice, precum cancerul colorectal, bolile cardiovasculare și diabetul de tip 2.

Specialiștii recomandă ca persoanele care consumă miel, vânat sau alte tipuri de carne roșie să nu depășească 70 de grame pe zi.

Attenborough, tată a doi copii, a precizat că schimbarea obiceiurilor alimentare nu a fost făcută „într-un mod dramatic”, iatrecut a vorbit și despre faptul că nu a fost niciodată adeptul porțiilor foarte mari.

„Nu am fost niciodată genul care să mănânce mese uriașe și nici nu sunt un mare gurmand, așa că nu pot spune că mă simt privat de ceva sau că această schimbare m-a costat prea mult”, a declarat el într-un interviu pentru Radio Times.

CITEȘTE ȘI: Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”

Dieta lui Sebastian Dobrincu. Mânâncă zilnic doar aceste alimente: ”Așa îmi e simplu”