Dieta lui Sebastian Dobrincu. Mânâncă zilnic doar aceste alimente: ”Așa îmi e simplu”

Într-o lume în care se promovează intens curele de slăbire „minune”, Sebastian Dobrincu rămâne constant în alegerile alimentare. Fostul jurat de la „Imperiul leilor” mănâncă zilnic aceleași alimente.

Sebastian Dobrincu a devenit cunoscut datorită carierei sale de succes, odată cu participarea sa ca jurat la emisiunea „Imperiul leilor”. Pasionat de programare și software, încă de la 20 de ani și-a câștigat reputația de cel mai tânăr milionar român din Sillicon Valley.

Care este dieta pe care Sebastian Dobrincu o respectă

Pe lângă cariera în IT pe care o are peste Ocean, Sebastian Dobrincu a atras atenția și prin stilul de viață disciplinat, inclusiv în ceea ce privește rutina zilnică, sportul și alimentația. Într-o perioadă în care tot mai multe persoane caută soluții rapide pentru slăbit sau diete „minune”, tânărul milionar merge într-o direcție opusă: simplitate, consistență și moderație. Dieta sa este, în general, bazată pe alimente simple și neprocesate, precum carne slabă, ouă, iaurt, legume și grăsimi sănătoase.

„Am o dietă mai simplă, nu sunt așa versat în gastronomie. Lucruri simple: ouă, carne și iaurt. Nu îmi place în fiecare zi să mă gândesc ce să mănânc, și așa îmi e simplu. Am aceeași dietă și luni, și marți, și miercuri. La ocazii speciale mai schimb, dacă ies la restaurant”, a spus Sebastian Dobrincu.

De asemenea, fostul jurat de la „Imperiul leilor” a vorbit despre importanța disciplinei în ceea ce privește programul de somn. Acesta explică de ce o rutină sănătoasă și disciplina reală nu înseamnă să îți forțezi corpul, ci să îți construiești obiceiuri sănătoase, pe termen lung.

„Nu sunt de acord cu trezitul ăsta de dimineață, adică dacă ai o rutină de somn sfântă, să te culci la șapte în fiecare seară, ok, trezește-te de la cinci, dar dacă tu ai impresia că dormi cinci ore și îți faci bine, te trezești devreme, îți faci viața mai grea. Rutina mea de somn începe cu o seară înainte, când opresc orice informație, calculatoare, televizoare, telefoane, tot. Mă pun în pat și stau câteva ore liniștit ca să pot să dorm calumea, deci nu am fantezia asta cu trezitul de dimineață. Mă trezesc devreme, mă trezesc pe la 6 – 7 dimineața în fiecare zi, dar nu mă forțez. Atunci se trezește corpul fără alarmă, fără nimic. Cred că e foarte important să ai o disciplină nu doar vizavi de somn, vizavi de orice.”, a spus Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan.

Sebastian Dobrincu a coborât dintr-un Ferrari de top, dar toți s-au uitat în dreapta! Cu cine a fost surprins milionarul

Sebastian Dobrincu l-a „pedepsit” pe vloggerul care i-a șifonat imaginea. Ce sumă de bani trebuie să primească milionarul