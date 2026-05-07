A scris istorie în jurnalism și a schimbat presa pentru totdeauna. Acum s-a stins din viață

Presa spaniolă este în doliu după moartea uneia dintre cele mai respectate figuri ale jurnalismului european. Soledad Gallego-Díaz, prima femeie care a condus celebra publicație EL PAÍS și jurnalista care a publicat proiectul secret al Constituției spaniole din 1978, s-a stins din viață la Madrid, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire profesională uriașă.

Prima femeie care a condus EL PAÍS

Soledad Gallego-Díaz, prima femeie care a condus publicația EL PAÍS și una dintre cele mai respectate figuri ale presei spaniole, a murit la Madrid, la vârsta de 75 de ani. A devenit cunoscută la nivel național după ce a publicat proiectul secret al Constituției spaniole din 1978, într-unul dintre cele mai importante momente jurnalistice ale perioadei de tranziție democratică.

La doar 26 de ani, publica în revista ”Cuadernos para el diálogo” proiectul confidențial al Constituției din 1978, gest care nu doar că a adus în atenția publicului un document crucial pentru viitorul Spaniei, ci a schimbat și standardele de transparență în presa spaniolă.

O carieră construită în marile capitale ale lumii

Soledad Gallego-Díaz a avut un parcurs impresionant în presă, de la reporter și corespondent internațional până la funcția de director al publicației EL PAÍS, pe care a preluat-o în 2018, devenind prima femeie aflată la conducerea ziarului.

A lucrat ca jurnalist în Bruxelles, Londra, Paris, New York și Buenos Aires, relatând despre evenimente majore precum prăbușirea Uniunii Sovietice și transformările politice din Europa. De-a lungul anilor, a fost redactor-șef adjunct sub conducerea a trei directori diferiți, editorialist politic, editor, profesor și reprezentant al intereselor cititorilor.

În ultimii ani, scria o rubrică săptămânală în aplicația Ideas și colabora cu postul radio Cadena Ser. Textele sale erau apreciate pentru claritate, precizie și respect față de cititor. Nu își impunea opiniile, ci prefera să construiască argumente bazate pe fapte.

Un reper moral pentru generații de jurnaliști

Gallego-Díaz era considerată una dintre marile conștiințe morale ale jurnalismului spaniol. A vorbit în repetate rânduri despre importanța muncii în echipă și despre respectarea standardelor profesionale.

În 2018, când a primit Premiul Ortega y Gasset, jurnalista declara că adevărata forță a unei publicații stă în colectivul editorial și că jurnalismul de calitate se construiește prin colaborare, nu prin superficialitate.

Chiar și în ultimele luni de viață, în ciuda problemelor grave de sănătate, a continuat să participe la evenimente dedicate eticii în presă. În aprilie, la ceremonia inaugurală a premiului FAPE pentru etică jurnalistică, a susținut dreptul jurnaliștilor de a refuza ordine care contravin principiilor profesionale, chiar și atunci când acest lucru le poate afecta cariera.

Concediată pentru că a participat la o grevă

La începutul carierei sale, în 1975, Soledad Gallego-Díaz a fost concediată de agenția Pyresa după ce a participat la o grevă. Episodul a devenit, în timp, un exemplu de curaj profesional pentru mulți colegi de breaslă.

Născută la Madrid, în 1951, într-o familie cu puternice convingeri politice, jurnalista a fost influențată de tatăl său, matematician și republican. Cu toate acestea, apropiații spun că opiniile personale nu i-au afectat niciodată obiectivitatea profesională.

Nu a încercat să își construiască imaginea în jurul statutului de „prima femeie” într-o funcție importantă, preferând să lase munca și rezultatele să vorbească pentru ea.

Reformele de la EL PAÍS

În 2018, când a preluat conducerea EL PAÍS, publicația traversa o perioadă dificilă. Soledad Gallego-Díaz a inițiat rapid mai multe reforme: a reorganizat redacția, a introdus sistemul de abonamente digitale și a coordonat o amplă investigație privind cazurile de pedofilie din Biserica Catolică.

Sub conducerea ei, ziarul a traversat și perioada pandemiei, când întreaga echipă a lucrat de la distanță, menținând în același timp accesul publicului la informație.

În interiorul redacției se bucura de o încredere uriașă: 97% dintre angajați au votat pentru numirea sa în funcția de director.

Moștenirea lăsată jurnalismului spaniol

După retragerea de la conducerea EL PAÍS, în 2020, Soledad Gallego-Díaz a continuat să scrie și să influențeze lumea jurnalismului.

Colegii o descriu drept un profesionist excepțional, dar și un om cald, cu simț al umorului și capacitatea de a-i sprijini pe ceilalți în momente dificile.

Pentru presa spaniolă, numele său va rămâne asociat cu ideea de integritate, independență și responsabilitate profesională, valori pe care le-a apărat întreaga viață.

