Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.

Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.

De: Paul Hangerli 05/05/2026 | 06:30
Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.
Un simbol al radioului sportiv american a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO

John Sterling, legendarul comentator radio al New York Yankees, a murit la vârsta de 87 de ani. Timp de peste trei decenii, vocea lui a fost coloana sonoră a uneia dintre cele mai iubite echipe din baseball, iar stilul său unic a transformat fiecare meci într-o experiență memorabilă pentru milioane de fani.

John Sterling a devenit vocea Yankees în 1989, într-o perioadă în care echipa încerca să-și regăsească gloria. De atunci și până la retragerea sa din 2024, a fost prezent aproape neîntrerupt în cabinele de transmisie, construind o legătură rară cu publicul.

O carieră de excepție, întinsă pe aproape patru decenii

A comentat 5.420 de meciuri din sezonul regulat și 211 din play-off, cifre care spun doar parțial povestea impactului său. Cu adevărat impresionantă rămâne seria de 5.060 de meciuri consecutive comentate între septembrie 1989 și iulie 2019, o performanță aproape imposibil de replicat în era modernă a sportului.

Această continuitate a făcut ca Sterling să fie prezent la fiecare etapă importantă din evoluția echipei: reconstrucția din anii ’90, dominația din finalul deceniului și revenirea în elita baseballului în anii 2000.

Vocea unei dinastii

În perioada în care Sterling a fost la microfon, Yankees au devenit din nou o forță dominantă în Major League Baseball. El a relatat în direct 24 de participări în play-off, șapte apariții în World Series și cinci titluri câștigate, momente care au rămas în memoria colectivă a fanilor.

Fiecare out decisiv, fiecare home run important și fiecare victorie majoră au fost filtrate prin stilul său inconfundabil, transformându-le în momente dramatice, pline de emoție.

În ultimii 20 de ani de carieră, a făcut echipă cu Suzyn Waldman, alături de care a format unul dintre cele mai stabile și apreciate duo-uri din radio-ul sportiv american.

John Sterling era un entertainer în adevăratul sens al cuvântului. Fiecare meci devenea un spectacol, iar fiecare jucător primea o identitate sonoră proprie.

Printre cele mai celebre apeluri ale sale se numără: „An A-Bomb for A-Rod” pentru Alex Rodriguez, „Bern, baby, burn” pentru Bernie Williams.

Aceste expresii au devenit parte din cultura Yankees, repetate de fani și asociate definitiv cu performanțele jucătorilor.

Iar finalul fiecărei victorii era marcat de celebra exclamație: „The Yankees win!”, o semnătură sonoră care a devenit sinonimă cu succesul echipei.

Anunțul morții și reacțiile

Moartea lui Sterling a fost anunțată de WFAN Sports Radio și confirmată de clubul Yankees, vestea provocând un val de reacții emoționante în lumea sportului.

Moartea sa a fost anunțată luni de WFAN Sports Radio din New York și confirmată de Yankees. Într-un mesaj publicat pe platforma X, echipa a transmis:

«Yankees deplâng pierderea legendarului comentator John Sterling. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și toți cei apropiați ai lui John în aceste momente.»”

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, cauza decesului a fost insuficiența cardiacă. Sterling suferise o intervenție la inimă în luna februarie, iar starea sa de sănătate devenise fragilă în ultimele luni.

Legătura specială cu fanii

Pentru fanii Yankees, John Sterling era parte din viața lor de zi cu zi. Mulți au crescut ascultând meciurile comentate de el, iar vocea sa a devenit sinonimă cu serile de vară, cu emoțiile jocului și cu momentele decisive.

Capacitatea sa de a transforma acțiunea de pe teren într-o poveste captivantă a creat o relație intimă cu ascultătorii. Chiar și în momentele mai puțin spectaculoase, Sterling reușea să mențină interesul prin entuziasm și creativitate.

Într-un comunicat oficial, Major League Baseball a subliniat impactul său:

„Prin stilul său unic și comentariile pline de pasiune, Sterling a cucerit generații de jucători și fani.”

Vocea lui John Sterling a devenit parte din identitatea Yankees, iar ecoul ei va continua să răsune în amintirile fanilor mult timp de acum înainte.

CITEȘTE ȘI:  Zi neagră pentru motorsport: ”Omul de Fier” Alex Zanardi moare în aceeași zi cu Ayrton Senna

 Maradona, între geniu și suferință: mărturii cutremurătoare în procesul legat de moartea sa

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Știri
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de…
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Știri
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din ...
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad ...
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. ...
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile
Vezi toate știrile