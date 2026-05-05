Cum se menține în formă actrița Oscar Ellen Burstyn, la 93 de ani. A dezvăluit secretul longevității

Actrița Ellen Burstyn impresionează în continuare prin aparițiile sale. Aceasta a ajuns la vârsta de 93 de ani și arată excepțional. În cadrul unui podcast, a dezvăluit care este secretul longevității ei.

Ellen Burstyn, câștigătoarea Oscarului, este una dintre cele mai apreciate și cunoscute celebrități din Statele Unite ale Americii. Ea are acum 93 de ani, însă este în continuare prezentă în fața publicului care o adoră. De curând a lansat o carte de succes și a fost invitată la un podcast. Acolo a vorbit despre la ce a renunțat pentru a se menține în formă. De asemenea, ea a explicat că mișcarea este foarte importantă pentru ea și nu se abate de la acest stil de viață.

Secretul longevității actriței Ellen Burstyn

Vedeta de la Hollywood a devenit cunoscută pentru apariții în filme precum Exorcistul și Alice nu mai locuiește aici, rol pentru care a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 93 de ani este în continuare activă. Aceasta a lansat o carte și a fost invitată în cadrul unui podcast. Acolo a mărturisit că a renunțat la anumite vicii și la alimente cu care nu mai rezona.

Nu beau alcool. Nu mai fumez țigări. Nu mai fumez marijuana. Nu mănânc carne. Am o dietă bazată pe plante. Fac mișcare, îmi plimb câinele câteva dimineți pe săptămână sau aproape în fiecare dimineață pe săptămână și am un antrenor, mă antrenez la sală, a declarat Ellen Burstyn.

Actrița a mai adăugat că duce o viață sănătoasă, iar toate aceste schimbări din viața ei merită.

Așa că duc o viață sănătoasă și merită, a mai spus ea.

De asemenea, pe lângă renunțarea la obiceiuri nesănătoase și concentrarea pe mâncare potrivită, Burstyn a declarat că face mișcare în fiecare zi. Mai mult decât atât, vedeta a menționat că cel mai mult îi place să petreacă timp în Central Park din New York. Acesta fiind secretul longevității ei, alături de un stil de viață sănătos, după decenii în care toate aceste aspecte nu au contat.

Așa ajungi să ai 93 de ani și să fii încă în formă. Asta am decis după ce am făcut toate acele lucruri rele timp de câteva decenii, a mai adăugat actrița.

