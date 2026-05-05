Acasă » Știri » Cum se menține în formă actrița Oscar Ellen Burstyn, la 93 de ani. A dezvăluit secretul longevității

Cum se menține în formă actrița Oscar Ellen Burstyn, la 93 de ani. A dezvăluit secretul longevității

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 06:20
Cum se menține în formă actrița Oscar Ellen Burstyn, la 93 de ani. A dezvăluit secretul longevității
Ellen Burstyn, secretul longevității/ sursa foto: social media

Actrița Ellen Burstyn impresionează în continuare prin aparițiile sale. Aceasta a ajuns la vârsta de 93 de ani și arată excepțional. În cadrul unui podcast, a dezvăluit care este secretul longevității ei. 

Ellen Burstyn, câștigătoarea Oscarului, este una dintre cele mai apreciate și cunoscute celebrități din Statele Unite ale Americii. Ea are acum 93 de ani, însă este în continuare prezentă în fața publicului care o adoră. De curând a lansat o carte de succes și a fost invitată la un podcast. Acolo a vorbit despre la ce a renunțat pentru a se menține în formă. De asemenea, ea a explicat că mișcarea este foarte importantă pentru ea și nu se abate de la acest stil de viață.

Secretul longevității actriței Ellen Burstyn

Vedeta de la Hollywood a devenit cunoscută pentru apariții în filme precum Exorcistul și Alice nu mai locuiește aici, rol pentru care a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 93 de ani este în continuare activă. Aceasta a lansat o carte și a fost invitată în cadrul unui podcast. Acolo a mărturisit că a renunțat la anumite vicii și la alimente cu care nu mai rezona.

Nu beau alcool. Nu mai fumez țigări. Nu mai fumez marijuana. Nu mănânc carne. Am o dietă bazată pe plante. Fac mișcare, îmi plimb câinele câteva dimineți pe săptămână sau aproape în fiecare dimineață pe săptămână și am un antrenor, mă antrenez la sală, a declarat Ellen Burstyn.

Actrița a mai adăugat că duce o viață sănătoasă, iar toate aceste schimbări din viața ei merită.

Așa că duc o viață sănătoasă și merită, a mai spus ea.

De asemenea, pe lângă renunțarea la obiceiuri nesănătoase și concentrarea pe mâncare potrivită, Burstyn a declarat că face mișcare în fiecare zi. Mai mult decât atât, vedeta a menționat că cel mai mult îi place să petreacă timp în Central Park din New York. Acesta fiind secretul longevității ei, alături de un stil de viață sănătos, după decenii în care toate aceste aspecte nu au contat.

Așa ajungi să ai 93 de ani și să fii încă în formă. Asta am decis după ce am făcut toate acele lucruri rele timp de câteva decenii, a mai adăugat actrița.

VEZI ȘI: Ritualul Angelinei Jolie pentru un ten sănătos. Ingredientul de lux pe care actrița îl folosește

Îți amintești de actrița Anna Széles? Sportul periculos pe care l-a învățat pentru un rol i-a adus aplauze din România până în Mexic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Știri
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de…
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Știri
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din ...
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad ...
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. ...
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile
Vezi toate știrile