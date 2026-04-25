Îți amintești de actrița Anna Széles? Sportul periculos pe care l-a învățat pentru un rol i-a adus aplauze din România până în Mexic

Actrița Anna Széles (83 de ani), supranumită „Brigitte Bardot” de România, a fost în tinerețe și o sportivă curajoasă. Anna a povestit într-un interviu recent cum a ajuns să înveț un sport riscant la malul mării. Totul a pornit de la un rol care a obligat-o să își depășească fricile și să deprindă abilități complet noi. Experiența nu doar că nu a speriat-o, dar s-a transformat într-un motiv de mândrie, mai ales atunci când a ajuns peste hotare, dar și într-o amintire frumoasă.

1962 a fost anul în care o comisie de scouting venită de la București a selectat-o să joace în filmul ”Vacanța la mare”. Era doar o tânără studentă în primul an la actorie, în orașul Târgu Mureș.

Cum a ajuns Anna Széles să învețe schi nautic

Actrița își amintește și astăzi cum a fost aleasă pentru rol, un fapt mai degrabă neobișnuit. Actrița i-a impersionat pe membrii comisiei, în ciuda emoțiilor și a dificultăților legate de limbă. Dar, modestă, Anna consideră că a avut doar noroc.

„Am avut noroc! Comisia venea an de an și nu lua pe nimeni. Dar m-au ales pe mine să fiu Magda. Alexandru Repan era partenerul meu. A fost o producție cu nume mari, Iurie Darie, Finteșteanu, Costache Antoniu.”

Anna, de origine maghiară, își amintește cu amuzament că nu înțelegea bine limba română, deci în timpul filmărilor de probă nu a înțeles ce i se cerea, de fapt:

„Nu aveam mari speranțe, pentru că nu vorbeam bine limba română. În timpul înregistrărilor de probă, instrucțiunile erau în română, iar eu doar mă uitam, fără să înțeleg nimic.”

Actrița își povestește cu drag despre perioada acelor ani în care litoralul românesc abia se dezvolta, dar odată cu litoralul se dezvolta și producția de film. Astfel ”Vacanța la mare” era primul film color filmat pe ecran lat. Pentru scenele în care trebuia să facă schi nautic Anna Széles a trebuit să ia lecții de la un profesor, ajungând în timp o adevărată profesionistă ce putea schia chiar și pe vremea rea și mare agitată. Schiul nautic este un sport acvatic în care sportivul, sau în cazul de față actorul, alunecă pe suprafața apei pe schiuri, fiind tractat de o barcă motorizată.

„Pe atunci, litoralul românesc era în construcție, se dorea popularizarea lui. Acesta a fost primul film color, cu ecran lat, din producția de film românească. Apoi, a trebuit să învăț să fac schi nautic, ceea ce era mare lucru atunci. Și mi-a folosit.

Am avut un profesor bun și am ajuns la nivelul la care puteam să fac schi nautic chiar dacă ploua sau marea era agitată. Pentru filmări, mă trezeam la 4.00, regizorul Andrei Călărașu ţinea să tragem cât nu era soare, să nu fim bronzaţi”

Momentul care a impresionat în Mexic

Experiența acumulată în România în timpul filmărilor a devenit un avantaj neașteptat câțiva ani mai târziu, când actrița a ajuns la Acapulco. Anna Széles, deși de origine maghiară, se mândrește și acum amintindu-și cât de șocați au fost mexicanii să afle că ”româncuțele” pot fi experte la ski nautic:

„Câțiva ani mai târziu, am ajuns la Acapulco, în Mexic, unde erau invitați mai mulți regizori, actori și actrițe. Atunci a venit vorba despre schiul nautic, iar eu le-am spus că pot să fac asta, că am învățat la mine acasă. Au rămas mască, nu credeau că în România se practică așa ceva. Le-am făcut o demonstrație! Și le-am arătat ce moderne suntem noi, româncuțele! V-am spus, eram curajoasă! Știam să înot bine, nu aveam de ce să mă tem.”

Carieră impresionantă pentru Anna Széles

Anna Széles s-a născut la Oradea, pe 24 august 1942. A urmat cursurile Academiei de Arte Dramatice „Szentgyörgyi István” din Târgu Mureș, pe care le-a absolvit în 1965.

Imediat după absolvire, și-a început cariera la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, unde a jucat până în 1989. A jucat în filme românești intrate în legendă din care amintim ”Pădurea Spânzuraților” sau ”Masca de argint” – din seria Mărgelatu.

De-a lungul anilor, a fost recompensată cu numeroase premii importante. În 1997 a primit Premiul „Fluturele de Aur” la Întâlnirea Mondială a Cineaștilor Maghiari, fiind singura actriță de film maghiară care a obținut această distincție, iar în 2014 i-a fost acordat Premiul pentru Artă „György Bessenyei”. În anul 2017 a devenit membră permanentă a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. Pentru că un premiu pentru întreaga carieră nu putea lipsit, acesta a venit în anul 2018 în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Pe plan personal, în 1975 s-a căsătorit cu actorul Florin Piersic, însă căsnicia lor s-a încheiat după aproximativ zece ani. Aceștia au împreună un fiu, Daniel, care nu a stat departe de tatăl său, venind destul de des la Cluj.

După Revoluția din 1989, actrița s-a stabilit în Ungaria alături de fiul ei, Daniel, unde și-a continuat activitatea artistică în cadrul Teatrului Thália. Daniel Piersic locuiește azi în Austria, acolo unde a și studiat comerț și relații internaționale.

