Acasă » Știri » (P) The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante

(P) The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante

De: Emanuela Cristescu 10/06/2026 | 10:47
(P) The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante Nu una, nu două, nu trei, ci treisprezece! Acesta este numărul ofertelor pe care Totogaming le-a pregătit pentru Campionatul Mondial. Recompensele vin sub toate formele, motiv pentru care jucătorii au o mulțime de oportunități de a se bucura de acțiune.

De la un Turneu de Sport Gratuit până la Avans 2 Goluri, pe Totogaming.ro nu lipsesc ofertele pentru niciun tip de jucător.
De această dată, Totogaming a reunit toate promoțiile sale dedicate Campionatului Mondial sub un singur nume: The World Calls for Play, deoarece a sosit perioada celor mai mari evenimente sportive, iar Totogaming este pregătit să se bucure de fiecare moment alături de utilizatorii săi.

Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming

Ideea din spatele campaniei este simplă: jucătorii pot găsi exact ceea ce au nevoie la fiecare pas, indiferent dacă preferă jocurile de casino sau pariurile sportive.

Una dintre cele mai interesante oferte este Match Predictor, concepută pentru a pune la încercare intuiția fotbalistică a jucătorilor. Participanții pot prezice rezultatele tuturor meciurilor din faza grupelor Campionatului Mondial și pot concura pentru Pariuri Gratuite, în timp ce clienții cu cele mai precise predicții pot câștiga și premii exclusive.
Iar acum urmează o adevărată exclusivitate Toto: Sport Jackpot.

Fiecare pariu sportiv eligibil îi înscrie automat pe jucători în Sport Jackpot, oferindu-le șansa de a câștiga premii din cele patru niveluri diferite ale jackpotului.

Avans 2 Goluri

Dacă echipa de fotbal selectată conduce cu două goluri diferență în timpul unui meci, pariurile premeci eligibile sunt considerate ca fiind câștigătoare, indiferent de rezultatul final.

Cote Mărite

Utilizatorii verificați se pot bucura de cote mărite pentru anumite evenimente sportive, crescând astfel valoarea potențială a pariurilor lor. Un Turneu de Sport complet gratuit reprezintă o altă exclusivitate Toto, deoarece nu există o ofertă similară pe piață. Este o oportunitate excelentă pentru utilizatori de a se familiariza cu lumea pariurilor sportive, de a-și dezvolta abilitățile și de a face acest lucru complet gratuit.

Participanții pot utiliza zilnic puncte gratuite pentru a plasa pariuri pe meciurile selectate și concurează pentru premii prin intermediul clasamentelor zilnice și lunare.

Pentru fanii fotbalului care își doresc să își testeze cunoștințele, Totogaming a pregătit și Football Quiz, care va fi lansat pe 10 iunie. Un quiz cu tematică fotbalistică în care participanții răspund la întrebări, adună puncte și concurează pentru premii prin intermediul clasamentelor.

Acestea sunt doar câteva dintre ofertele disponibile pe Totogaming. Alături de acestea, utilizatorii pot găsi și Kick-Off Bonus, care le permite să înceapă distracția fără a efectua o depunere, precum și oferta Bonus Shot, care le oferă posibilitatea de a alege între recompense la Sport sau Casino pentru primele patru depuneri.

În același timp, Sport Tools și Bet Race sunt disponibile pentru a îmbunătăți și mai mult experiența generală. Așadar, The World Calls for Play, iar Toto îi invită pe toți să facă această experiență și mai captivantă.

 

Articol susținut de Totogaming.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Știri
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Știri
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile