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Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești oameni se află în siguranță?

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 08:15
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești oameni se află în siguranță?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești oameni se află în siguranță?
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Weekendul se apropie, iar dacă vrei să-ți pui atenția și spiritul de observație la încercare, acum este momentul potrivit. Un astfel de exercițiu poate reprezenta o modalitate plăcută de a-ți antrena mintea, chiar și pentru câteva minute. Din acest motiv, CANCAN.RO a pregătit un nou test care îți va testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii. La prima vedere pare simplu, însă mulți întâmpină dificultăți în găsirea răspunsului corect.

Ești pregătit să îți pui la încercare IQ-ul ridicat și abilitățile de gândire logică? Această provocare este concepută pentru a testa chiar și cele mai agere minți. Imaginează-ți că te afli într-o situație în care fiecare detaliu contează.

Misiunea ta este să analizezi cu atenție imaginea, să iei în calcul toate posibilitățile și să identifici persoana care se află în cea mai mare siguranță. Crezi că poți rezolva provocarea și să îți dai seama cine este? Privește cu atenție, concentrează-te și încearcă să găsești răspunsul corect.

Test IQ exclusiv pentru genii

Testele de inteligență sunt mult mai mult decât simple ghicitori sau puzzle-uri, ele reprezintă un adevărat antrenament pentru creier.

Aceste provocări vin într-o varietate de forme și sunt concepute pentru a-ți pune la încercare gândirea logică, atenția și capacitatea de a găsi soluții în mod creativ.

Nu sunt destinate doar adulților. Există numeroase teste de acest tip create special pentru copii, contribuind la dezvoltarea abilităților cognitive într-un mod distractiv și interactiv.

În același timp, astfel de provocări sunt perfecte și pentru momentele petrecute alături de familie sau prieteni, transformându-se într-o competiție amuzantă pentru a vedea cine descoperă primul răspunsul corect.

Testele de inteligență pot fi găsite în cărți, reviste, pe internet sau în aplicații dedicate, iar unele platforme organizează chiar și provocări în care participanții își pot compara rezultatele.

Astăzi, am pregătit un nou test de logică și observație care îți va pune la încercare atenția la detalii și modul de gândire. Crezi că poți găsi răspunsul corect?

În imaginea de mai jos, trebuie să identifici care dintre cele patru persoane se află în cea mai mare siguranță, deși fiecare pare să fie expusă unui posibil pericol.

Ilustrația prezintă patru persoane, fiecare aflată într-o situație diferită:

  • Persoana 1 este pe punctul de a traversa strada, în timp ce un autoturism se apropie.
  • Persoana 2 stă sub un copac, iar o creangă pare că s-ar putea desprinde în orice moment.
  • Persoana 3 merge înainte fără să observe o lopată aflată pe traseul său.
  • Persoana 4 este pe cale să calce pe un capac de canal care pare instabil.

Analizează cu atenție fiecare detaliu și încearcă să descoperi cine este, de fapt, în cea mai sigură poziție.

Provocarea pare simplă la prima vedere, însă există o condiție care o face mult mai dificilă: trebuie să găsești răspunsul corect în doar 17 secunde.

Privește cu atenție imaginea, analizează fiecare detaliu și încearcă să stabilești care dintre cele patru persoane se află în cea mai sigură situație înainte ca timpul să expire. Crezi că vei reuși?

Ești pregătit să accepți provocarea?

Pornește cronometrul și încearcă să descoperi răspunsul corect în doar 17 secunde. Analizează cu atenție imaginea și vezi dacă reușești să identifici persoana care se află în cea mai sigură situație. Mult succes!

Ghicește cine este în cea mai mare siguranță în doar 17 secunde

Ai reușit să găsești răspunsul corect?

Dacă încă nu ai descoperit soluția, mai privește o dată imaginea. Indiciul este chiar în fața ochilor tăi, însă trebuie să fii foarte atent la detalii.

Dincolo de partea distractivă, astfel de teste de logică și observație sunt o metodă excelentă de a-ți antrena creierul și de a-ți dezvolta abilitățile cognitive. Iată câteva dintre beneficiile lor:

  • Dezvoltă gândirea critică. Multe teste de acest tip te obligă să privești problema dintr-o perspectivă diferită și să găsești soluții folosind creativitatea și logica.
  • Îmbunătățesc capacitatea de rezolvare a problemelor. Aceste provocări te ajută să identifici tipare, să analizezi informațiile disponibile și să iei decizii bazate pe raționament logic.
  • Antrenează memoria. Unele puzzle-uri necesită reținerea unor indicii sau informații importante, contribuind astfel la menținerea memoriei active.
  • Cresc puterea de concentrare. Pentru a descoperi răspunsul corect este nevoie de atenție și focus, iar exersarea acestor abilități poate avea efecte benefice și în activitățile de zi cu zi.

Ai reușit să descifrezi răspunsul corect?

3… 2… 1…Timpul alocat provocării a expirat.

Ai observat răspunsul corect? Felicitări dacă ai reușit să găsești soluția!

Dacă nu ai identificat răspunsul corect, nu este nicio problemă. Chiar și cei mai experimentați pasionați de puzzle-uri pot întâmpina dificultăți atunci când vine vorba despre astfel de provocări.

În ceea ce privește soluția, aceasta este evidențiată în imaginea de mai jos.

Cine este în cea mai mare siguranță: Soluția

Persoana aflată în cea mai mare siguranță din imagine este Persoana 2. Aceasta pare să fie cea mai protejată, deoarece, la o analiză atentă, se observă că trece pe lângă copac și nu se îndreaptă direct spre acesta.

În plus, chiar și în cazul în care ar ajunge să se lovească de copac, impactul ar fi mult mai redus în comparație cu pericolele la care sunt expuse celelalte persoane.

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