Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi ochi ce m-au înșelat!”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a uimit pe toată lumea, iar faptul că motivele concrete ale despărțirii nu au fost comunicate a lăsat loc de multe speculații. Ei bine, recent, Valentin Sanfira a dat, din nou, de bănuit, iar fanii au fost pe fază. După apariția cuplului la Nea Mărin, artistul a transmis în mediul online un mesaj cu subînțeles. Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter?

Primul episod din noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a marcat și ultima apariție a lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip într-un reality show, înainte ca cei doi să se despartă. Filmările pentru emisiunea de la Antena 1 au avut loc anul trecut, pe vremea când cei doi încă formau un cuplu.

Așadar, publicul a fost surprins să îi vadă acum împreună pe micile ecrane, iar interacțiunea celor doi din cadrul show-ului a fost intens analizată.

Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin?

În cadrul emisiunii lui Nea Mărin, Codruța Filip și Valentin Sanfira au apărut împreună și au făcut parte din aceeași echipă, alături de Rikito Watanabe și Sonny Medini. Cuplul și-a dat silința la probe, cei doi au glumit, au râs și părea că se înțeleg cât se poate de bine.

Însă, chiar și așa, realitatea din spatele camerelor de filmat avea să fie cu totul alta. La scurt timp după încheierea filmărilor, Valentin Sanfira și Codruța Filip au confirmat că au decis să divorțeze. Timpul a trecut, cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă emisiunea abia acum a fost difuzată.

Ei bine, după ce imaginile de pe vremea când încă era alături de Codruța Filip au fost difuzate, Valentin Sanfira a avut o reacție ce a dat, din nou, de bănuit. Mai exact, artistul a făcut o postare în mediul online, care lasă loc de multe speculații. Acesta s-a filmat cântând o melodie, iar versurile sunt destul de sugestive și lasă de înțeles că ar fi fost înșelat.

„Am iubit cu adevărat doi ochi ce m-au înșelat Și de dragul ochilor, măi mândruță, nici noaptea nu mai am somn Toată noaptea mă gândesc, doi ochi mari și luminoși Nu știu cum să fac să îi uit, că sunt prea frumoși”, sunt versurile cântate de Valentin Sanfira.

Ei bine, acest fragment muzical i-a pus, din nou, pe fanii artistului pe gânduri, mulți speculând că acesta a lăsat de înțeles că a fost înșelat. Deși fanii speculează, nici Codruța, nici Valentin Sanfira nu au vorbit despre această problemă atunci când au fost întrebați despre motivele divorțului.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram