Codruța și Valentin Sanfira se împacă? „Nașul” Cătălin Măruță a intervenit în forță

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a uimit pe toată lumea. După ani de relație, cei doi și-au spus adio. Despărțirea a fost una neașteptată, iar fanii acestora încă speră la o împăcare. Mai mult, chiar și „nașul” Cătălin Măruță a tatonat terenul în acest sens.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Codruța și Valentin Sanfira se împacă?

De-a lungul timpului, Cătălin Măruță a fost un apropiat al cuplului format din Codruța Filip și Valentin Sanfira. A fost un fel de „naș” al acestora, iar cei doi artiști și-au lansat mereu noile melodii și proiecte în cadrul emisiunii sale.

Tocmai de aceea, Cătălin Măruță nu a stat pe margine nici atunci când a venit vorba de despărțire. Acesta a încercat să intervină și să medieze o împăcare între cei doi. Mai mult, se pare că și Valentin Sanfira și-ar fi dorit împăcarea, însă totul a fost în zadar.

Deși pașii spre o împăcare au fost făcuți, Codruța Filip s-a opus. Se pare că în ciuda tuturor intervențiilor, artista a fost profund afectată de tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și nu a putut trece peste.

„Valentin a încercat să se împace cu Codruța, însă ea își dorea explicații clare și răspunsuri pe care, din păcate, nu le-a primit. Deși l-a iubit din tot sufletul și l-a pus mereu pe primul loc, Codruța și-a dorit o familie mai presus de orice, acesta fiind lucrul cel mai important pentru ea. Însă, de la începutul anului, lucrurile dintre ei s-au schimbat vizibil, din păcate, ajungând la divorț”, a scris Cătălin Măruță, pe Facebook.

Așadar, se pare că în ciuda sentimentelor mari pe care le-a avut, pentru Codruța Filip nu mai există șanse de împăcare. Cântăreața este vehementă și nu privește înapoi.

