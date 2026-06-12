Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se abate: „Este foarte importantă”

În ultima perioadă, Andreea Marin a marcat o transformare spectaculoasă. Vedeta a declarat război kilogramelor în plus și a reușit să îl câștige. În ultimii doi ani a slăbit peste 20 de kilograme, iar acum a ajuns la silueta la care visa. Cum se menține acum în formă vedeta? Are câteva principii de la care nu se abate niciodată.

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin a început lupta cu kilogramele în plus. A reușit să piardă nu mai puțin de 20 kilograme și este cât se poate de mândră de rezultate. În prezent nu mai ține nicio dietă, însă este în continuare atentă la alimentația sa. Se simte foarte bine în propriul corp, iar acum se concentrează pe menținerea rezultatelor.

Vedeta nu face excese alimentare și, de obicei, nu mănâncă mai mult de un fel la o masă. Micile plăceri culinare nu sunt nici ele excluse din program, însă sunt satisfăcute rar și cu moderație.

„Nutriția este foarte importantă, dacă tot am făcut acest efort și am slăbit frumos, peste 20 de kilograme, eu vreau să păstrez și de aceea am niște principii sănătoase pe care le urmez în continuare fără a ține dietă. Nu fac excese. Mănânc mai puțin decât înainte, chiar simt că stomacul mi s-a micșorat. Caut să mănânc un singur fel la masă, nu trei feluri. Prefer, vorba nutriționistei mele, să mănânci două ciorbe. Dacă ți-a plăcut mult ciorba asta, mai mănâncă o porție, dar nu mai combina și cu altceva”, spune Andreea Marin.

Cum se menține în formă Andreea Marin

De asemenea, pe lângă alimentație, Andreea Marin nu uită nici de mișcarea fizică, despre care spune că este foarte importantă. De două ori pe săptămână vedeta merge la Pilates, iar atunci când timpul îi permite mai introduce și o sesiune de exerciții acasă.

Mai mult, aceasta are grijă ca în fiecare săptămână să ajungă măcar o dată la saună. Vedeta spune că sauna oferă o curățenie în profunzime a corpului, așa că nu sare niciodată peste acest pas.

„Sportul face parte din viața mea săptămânal, de două ori, e regulă. Nu lipsesc orice ar fi. Fac Pilates și am observat cât de frumos modelează corpul. În doi ani s-a întâmplat, pas cu pas. Caut să mai fac și acasă o dată, unde am bandă de alergare, pe lângă cele două sesiuni. (…) Sauna este ceva ce caut să fac măcar o dată pe săptămână, e o curățenie în profunzime a corpului, să zic așa. Dacă pot de două ori e chiar mai bine”, a mai spus Andreea Marin, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

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Foto: Facebook