Acasă » Știri » Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni”

Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni”

De: Elisa Tîrgovățu 11/06/2026 | 16:11
Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni”
Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prezentă la evenimentul de lansare al ediției unei reviste, Andreea Marin s-a remarcat printre invitații serii printr-o apariție rafinată și atent adaptată tematicii impuse de organizatori. Eleganța și naturalețea cu care a pășit în cadrul evenimentului au atras rapid atenția celor prezenți, consolidând încă o dată imaginea sa publică bine conturată.

Dincolo de apariția impecabilă afișată în fața invitaților, vedeta a dezvăluit că pregătirile pentru eveniment nu au fost lipsite de momente neașteptate. Andreea Marin a relatat că, în timp ce se pregătea și își definitiva ținuta pentru seară, s-a confruntat cu o întâmplare surprinzătoare, care, dacă ar fi fost surprinsă video, ar fi avut toate șansele să devină rapid subiect viral în mediul online.

Sursa foto: Social media

„Zâna” s-a împiedicat în propria locuință

Andreea Marin a respectat tema vestimentară impusă și a mizat pe o apariție elegantă, accesorizată cu elemente inspirate din universul bulinelor. Cu toate acestea, pregătirile pentru eveniment au fost marcate de un moment neașteptat, pe care vedeta l-a povestit ulterior cu umor.

Dorind să verifice modul în care se așezau accesoriile și ținuta aleasă pentru petrecere, Andreea Marin a încercat un gest spontan, însă rezultatul nu a fost cel anticipat. O mișcare făcută din entuziasm s-a transformat rapid într-un moment amuzant, după ce și-a pierdut echilibrul chiar în timpul unei piruete improvizate.

„Astăzi dimineață făceam eu o piruetă cu aceste încâlcitări cu buline și am făcut-o atât de bună încât am căzut pe scaunul de lângă. Cred că astea sunt fazele ce ar trebui filmate, nu era aparatul pornit și arată cumva viața din spatele a ceea ce vrem să afișăm ca fiind perfect.

Nu e cazul meu, dar e simpatic din când în când să arătăm că suntem oameni pur și simplu și ne mai și împiedicăm”, a declarat Andreea Marin pentru wowbiz.ro.

În cadrul aceluiși interviu, Andreea Marin a vorbit și despre relație pe care o are fiica sa, Violeta. „Zâna” a susținut că de-a lungul timpului nu a fost nevoită să îi dea sfaturi tinerei, întrucât este o fată serioasă. Vedeta s-a arătat destul de rezervată și chiar a precizat că nu intră în intimitatea fiicei sale.

CITEȘTE ȘI: Andreea Marin rupe tăcerea despre compromisuri: „Nu sunt de vânzare”

Andreea Marin a recunoscut! Ce s-a întâmplat în relația cu Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile