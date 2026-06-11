Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni”

Prezentă la evenimentul de lansare al ediției unei reviste, Andreea Marin s-a remarcat printre invitații serii printr-o apariție rafinată și atent adaptată tematicii impuse de organizatori. Eleganța și naturalețea cu care a pășit în cadrul evenimentului au atras rapid atenția celor prezenți, consolidând încă o dată imaginea sa publică bine conturată.

Dincolo de apariția impecabilă afișată în fața invitaților, vedeta a dezvăluit că pregătirile pentru eveniment nu au fost lipsite de momente neașteptate. Andreea Marin a relatat că, în timp ce se pregătea și își definitiva ținuta pentru seară, s-a confruntat cu o întâmplare surprinzătoare, care, dacă ar fi fost surprinsă video, ar fi avut toate șansele să devină rapid subiect viral în mediul online.

„Zâna” s-a împiedicat în propria locuință

Andreea Marin a respectat tema vestimentară impusă și a mizat pe o apariție elegantă, accesorizată cu elemente inspirate din universul bulinelor. Cu toate acestea, pregătirile pentru eveniment au fost marcate de un moment neașteptat, pe care vedeta l-a povestit ulterior cu umor.

Dorind să verifice modul în care se așezau accesoriile și ținuta aleasă pentru petrecere, Andreea Marin a încercat un gest spontan, însă rezultatul nu a fost cel anticipat. O mișcare făcută din entuziasm s-a transformat rapid într-un moment amuzant, după ce și-a pierdut echilibrul chiar în timpul unei piruete improvizate.

„Astăzi dimineață făceam eu o piruetă cu aceste încâlcitări cu buline și am făcut-o atât de bună încât am căzut pe scaunul de lângă. Cred că astea sunt fazele ce ar trebui filmate, nu era aparatul pornit și arată cumva viața din spatele a ceea ce vrem să afișăm ca fiind perfect. Nu e cazul meu, dar e simpatic din când în când să arătăm că suntem oameni pur și simplu și ne mai și împiedicăm”, a declarat Andreea Marin pentru wowbiz.ro.

În cadrul aceluiși interviu, Andreea Marin a vorbit și despre relație pe care o are fiica sa, Violeta. „Zâna” a susținut că de-a lungul timpului nu a fost nevoită să îi dea sfaturi tinerei, întrucât este o fată serioasă. Vedeta s-a arătat destul de rezervată și chiar a precizat că nu intră în intimitatea fiicei sale.

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