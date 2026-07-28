Noul Cod Rutier din Grecia îi lovește dur pe vitezomani. Amenzi de până la 2.000 de euro

Grecia înăsprește regulile de circulație înainte de sezonul vacanțelor. Șoferii care încalcă legea riscă amenzi de mii de euro și suspendarea permisului.

Românii care aleg să își petreacă vacanța în Grecia și intenționează să călătorească cu mașina trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație. Autoritățile elene au introdus un Cod Rutier mai strict, care prevede sancțiuni considerabil mai mari pentru încălcarea regulilor de trafic, în special pentru depășirea limitelor de viteză, utilizarea telefonului mobil la volan și conducerea sub influența alcoolului.

Noul Cod Rutier din Grecia îi lovește dur pe vitezomani

Măsurile vin într-o perioadă în care traficul rutier crește semnificativ, odată cu începerea concediilor de vară, iar autoritățile urmăresc reducerea numărului de accidente produse pe șoselele din Grecia.

Printre cele mai dure sancțiuni se numără cele aplicate șoferilor care circulă cu peste 200 km/h. În această situație, amenda ajunge la 2.000 de euro, iar permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de un an.

Sancțiunile sunt diferențiate în funcție de viteza cu care este depășită limita legală. Pentru o depășire de până la 20 km/h, șoferii primesc o amendă de 150 de euro. Aceeași amendă se aplică și în cazul depășirii cu până la 30 km/h, însă intervine și suspendarea permisului pentru 20 de zile.

Pentru viteze cuprinse între 30 și 50 km/h peste limita admisă, amenda crește la 350 de euro, iar permisul de conducere și certificatul de înmatriculare sunt reținute pentru 30 de zile. Dacă limita este depășită cu mai mult de 50 km/h, sancțiunea ajunge la 700 de euro, iar dreptul de a conduce este suspendat timp de 60 de zile.

Legislația elenă stabilește și praguri maxime de viteză pentru diferite categorii de drumuri. Circulația cu peste 150 km/h pe autostradă, peste 130 km/h pe drumurile expres sau peste 120 km/h pe celelalte drumuri publice atrage o amendă de 350 de euro, suspendarea permisului și reținerea certificatului de înmatriculare pentru 30 de zile.

Noile reguli vizează și folosirea telefonului mobil în timpul conducerii. În Grecia, șoferii nu au voie să țină telefonul în mână nici măcar atunci când sunt opriți la semafor sau în coloane de mașini. Dispozitivul poate fi utilizat doar prin intermediul unui sistem hands-free sau dacă este fixat într-un suport atunci când este folosit pentru navigație.

Prima abatere pentru utilizarea telefonului mobil fără producerea unui accident este sancționată cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. În cazul unei noi abateri, amenda ajunge la 1.000 de euro, iar suspendarea permisului crește la 180 de zile. La o a doua recidivă, șoferii riscă o amendă de 2.000 de euro și suspendarea dreptului de a conduce timp de un an.

Dacă utilizarea telefonului provoacă un accident rutier, sancțiunile devin mult mai severe. În funcție de numărul abaterilor anterioare, permisul poate fi suspendat pentru perioade de până la opt ani, iar amenzile pot ajunge la 4.000 de euro.

Autoritățile elene aplică sancțiuni dure și pentru conducerea sub influența alcoolului. Limita legală este de 0,50 g/l alcool în sânge. Pentru valori cuprinse între 0,50 și 0,80 g/l, șoferii primesc o amendă de 350 de euro și rămân fără permis pentru 30 de zile. Dacă alcoolemia este cuprinsă între 0,80 și 1,10 g/l, sancțiunea crește la 700 de euro și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

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