Amenzi rutiere false. Cum pot fi recunoscute escrocheriile online

O schemă de înșelăciune online relativ nouă începe să se extindă în România. Țintele sunt contactate prin SMS-uri care imită comunicări oficiale. Infractorii se folosesc de numele platformei Ghișeul.ro pentru a crea impresia că destinatarii ar avea de plătit sancțiuni rutiere restante.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că aceste mesaje nu sunt autentice și recomandă prudență sporită, în special înainte de accesarea oricăror linkuri primite prin astfel de SMS-uri.

Frauda cu amenzi auto false

Conform datelor comunicate de DNSC, această tentativă de fraudă debutează cu un mesaj text care imită proveniența unei surse oficiale, prezentându-se fie ca fiind transmis de platforma Ghișeul.ro, fie de la o instituție a statului.

În mesajele trimise, utilizatorii sunt anunțați că ar avea de achitat o amendă de circulație neplătită și sunt presați să efectueze plata într-un timp scurt. De regulă, SMS-ul include și un link care duce către un site fals. Acesta este conceput să reproducă fidel interfața unei platforme oficiale.

„Atenție: Continuă fraudele online cu „amenzi de circulație” false!”, au transmis reprezentanții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică.

Totodată, instituția descrie mecanismul prin care acționează escrocii.

„Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale”, se arată în avertismentul publicat de DNSC.

Ce se întâmplă după accesarea link-ului

Experții în securitate cibernetică avertizează că simpla deschidere a linkului poate expune utilizatorii unei capcane atent concepute.

Odată accesat site-ul, persoana este invitată să introducă numărul de înmatriculare al autovehiculului. În pasul următor, pagina afișează în mod fals existența unei amenzi asociate vehiculului și solicită achitarea unei sume, cum ar fi 150 de lei.

În realitate, întreaga schemă este frauduloasă, iar obiectivul principal al atacatorilor este obținerea datelor personale și bancare ale utilizatorilor.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare”, avertizează DNSC.

În esență, utilizatorii care completează informațiile cardului pe astfel de site-uri false se expun riscului de a-și pierde banii din conturi.

Semnele care pot trăda tentativa de fraudă

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică a prezentat și o serie de indicii care pot ajuta utilizatorii să identifice tentativele de fraudă.

Printre principalele semnale de avertizare se numără linkurile sau domeniile web suspecte, care nu au nicio legătură cu instituțiile oficiale. Totodată, astfel de mesaje folosesc adesea un ton alarmist, menit să creeze panică și să determine reacții rapide din partea destinatarilor.

Ca exemplu, specialiștii menționează formularea: „Plățile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră”

În acest mod, infractorii informatici încearcă să determine destinatarii să acționeze impulsiv, fără a verifica dacă mesajul este real.

DNSC atrage atenția și asupra cererilor care impun accesarea imediată a unor linkuri sau asupra unor instrucțiuni atipice primite prin SMS. Printre acestea se pot regăsi și mesaje de tipul „răspunde cu 1” pentru a activa linkul.

