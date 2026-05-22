Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit despre tragedia petrecută la o școală din Bacău, unde un copil și-a pierdut viața, explicând că intervenția rapidă și cunoașterea manevrelor de prim ajutor de către persoanele aflate la fața locului ar fi putut crește șansele de salvare ale victimei.

Totodată, acesta a oferit clarificări și în legătură cu lipsa unui medic în ambulanța trimisă la intervenție. El a precizat că situația a fost influențată de deficitul de personal medical disponibil în acel moment la nivelul județului.

„A mai fost al doilea medic în județ de gardă, numai că el a plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Ambulanța Bacău avea doi medici. SMURD nu avea mașina de serviciu în ziua respectivă, pentru că la UPU nu erau decât medici. Când au 3 medici, atunci unul din ei deservește mașina SMURD”, a declarat Raed Arafat, potrivit Mediafax.

Referitor la întrebările legate de absența unui elicopter medical, Raed Arafat a explicat că, în acel moment, exista posibilitatea trimiterii unui medic aflat în stație. Potrivit acestuia, erau disponibile și două elicoptere medicale, unul de la Iași și altul de la Galați. Șeful DSU a precizat că vor fi oferite ulterior mai multe detalii despre intervenție de către colegii săi.

Șanse mai mari de supraviețuire dacă cei din apropiere știau să aplice manevre de resuscitare

Totodată, Arafat a subliniat importanța cunoașterii manevrelor de prim ajutor în astfel de situații critice. El a explicat că, în cazul în care copilul s-ar fi înecat, șansele de salvare ar fi putut crește dacă persoanele aflate în apropiere ar fi știut să aplice manevra Heimlich și tehnicile de resuscitare.

„Aveau medic în stație și puteau trimite medicul respectiv. (…) Erau două elicoptere disponibile, cel de la Iași și cel de la Galați”, a declarat Raed Arafat. „Dacă copilul s-ar fi înecat, el ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau să facă manevra Heimlich și resuscitare”, a mai spus șeful DSU.

Raed Arafat a mai declarat că la fața locului a fost solicitat și un medic de familie din zonă, care avea pregătirea necesară pentru aplicarea manevrelor de resuscitare. Totodată, acesta a subliniat că ambulanțele implicate în intervenție erau dotate cu echipamentele necesare. Mai mult, cea de-a doua autospecială dispunea inclusiv de personal medical capabil să utilizeze aparatura.

„A fost chemat un medic de familie din zonă, el știe să aplice măsurile de resuscitare. Dar ambulanța avea echipamentele necesare, iar a doua ambulanță avea și mai multe, inclusiv medic care putea să le folosească”, a concluzionat Raed Arafat.

Declarațiile șefului DSU apar după tragedia petrecută joi într-o școală din Bacău. Un elev de clasa a VIII-a a murit după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei. În urma incidentului, autoritățile s-au sesizat din oficiu. O echipă de control trimisă în județ va analiza modul în care s-a desfășurat intervenția medicală.

