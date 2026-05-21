Tragedie la o școală din Bacău. Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău în pauză

Un elev de clasa a VIII-a din județul Bacău a murit în urma unui incident petrecut în timpul pauzei, în curtea școlii. Copilul s-a prăbușit brusc, sub privirile colegilor, iar scena a provocat panică în rândul celor aflați în apropiere.

Profesorii și angajații școlii au intervenit imediat, oferindu-i primul ajutor și solicitând sprijin medical prin serviciul de urgență. Un echipaj de ambulanță a ajuns rapid la unitatea de învățământ, iar în scurt timp a fost trimis și un al doilea echipaj, cu medic, din cauza gravității situației.

Tragedie la o școală din Bacău

Eforturile echipelor medicale de a-l resuscita pe elev au continuat minute în șir, însă fără rezultat. În cele din urmă, copilul a fost declarat decedat, în ciuda tuturor manevrelor de salvare.

Reprezentanții școlii au transmis că băiatul nu avea probleme medicale cunoscute și nici antecedente care să fi sugerat un risc major, aspect care amplifică șocul resimțit de familie și de comunitatea educațională.

Un copil de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău în pauză

Conducerea unității de învățământ a informat imediat autoritățile, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Trupul neînsuflețit va fi supus unei autopsii medico-legale, procedură necesară pentru stabilirea cauzei morții.

Inspectoratul Școlar Județean a confirmat incidentul și a precizat că personalul școlii a respectat toate procedurile de intervenție până la sosirea echipajelor medicale. Ancheta autorităților continuă pentru clarificarea completă a situației.

