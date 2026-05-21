Vanessa Trump a anunțat că are cancer mamar. Fosta soție a lui Donald Trump Jr. urmează deja un tratament

Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr., a dezvăluit public faptul că a fost diagnosticată cu cancer mamar și că a început deja tratamentul, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Fosta soție a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump, a spus că lucrează „îndeaproape” cu medicii pentru stabilirea unui plan de tratament, potrivit MSN.

Mamă a cinci copii, Vanessa, care are în prezent o relație cu Tiger Woods, a făcut dezvăluirea într-o postare publicată miercuri pe Instagram, precizând că a trecut printr-o „procedură” medicală în această săptămână.

„Vreau să împărtășesc o actualizare personală despre sănătatea mea. Recent, am fost diagnosticată cu cancer mamar. Deși nu este o veste pe care cineva se așteaptă să o primească, lucrez îndeaproape cu echipa mea medicală la un plan de tratament”, a spus ea.

Fosta noră a lui Donald Trump a adăugat că le este recunoscătoare medicilor pentru intervenția efectuată.

„Rămân concentrată și optimistă, înconjurată de dragostea și sprijinul familiei mele, al copiilor mei și al celor mai apropiați oameni. Vă mulțumesc pentru bunătate și susținere, înseamnă mai mult decât pot exprima în cuvinte”, a mai transmis aceasta.

Ea a cerut, de asemenea, discreție și respectarea vieții private în timp ce se concentrează pe recuperare.

Mesaje de încurajare pentru Vanessa Trump

Fiica ei cea mare, Kai, a publicat pe Instagram o fotografie alături de mama sa, însoțită de mesajul:

„Cea mai puternică persoană pe care o cunosc. Te iubesc.”

Ivanka Trump a fost primul membru al familiei care și-a exprimat public susținerea pe rețelele sociale.

„Mă rog pentru puterea ta și pentru o recuperare rapidă. Te iubesc!”, a comentat aceasta la postarea Vanessei de pe Instagram.

Donald Trump Jr. urmează să se recăsătorească cu mondena Bettina Anderson. Între timp, Tiger Woods, câștigător al 15 turnee majore de golf, a finalizat recent un program intensiv de recuperare la Zurich. Acesta a fost acuzat că a condus sub influența alcoolului în urma unui accident rutier produs pe 27 martie, în apropierea locuinței sale din Jupiter, Florida.

