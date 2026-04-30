Donald Trump Jr. și Bettina Anderson amână stabilirea datei nunții din cauza războiului din Iran

Donald Trump Jr. și logodnica sa, Bettina Anderson, ar fi decis să amâne stabilirea datei nunții, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Iran.

Deși cuplul părea să avanseze rapid spre căsătorie, organizând deja evenimente premergătoare precum petreceri private la reședința Mar-a-Lago, aceștia ar fi devenit mai prudenți în privința momentului ales pentru ceremonie. Surse apropiate, citate de Page Six, susțin că cei doi sunt conștienți de contextul internațional actual și nu doresc ca nunta să pară nepotrivită în raport cu situația geopolitică.

Un apropiat al cuplului a declarat că organizarea unui eveniment extravagant în această perioadă ar putea fi percepută negativ, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al sensibilității publice legate de acesta. Din acest motiv, logodnicii ar fi decis să aștepte stabilizarea situației înainte de a fixa oficial data nunții.

„Sunt foarte conștienți că o nuntă extravagantă la Casa Albă, în timp ce oamenii mor, nu ar fi primită bine. Mai ales după cina de stat pentru regele Charles, ar fi prea mult fast și prea multă ceremonie”, a declarat sursa.

Cu toate acestea, sursele menționează că relația dintre Donald Trump Jr. și Bettina Anderson rămâne solidă, iar planurile de căsătorie nu au fost abandonate, ci doar amânate.

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson hotărâseră să își accelereze, potrivit relatărilor, planurile de nuntă, mai multe surse dezvăluind că cei doi plănuiesc să se căsătorească în următoarele luni.

Viitoarea lor nuntă a fost un subiect intens discutat în cadrul unui eveniment organizat la Mar-a-Lago recent. Deși invitațiile oficiale nu au fost încă trimise, persoane din interior susțin că pregătirile sunt deja în desfășurare. Deși cuplul luase inițial în calcul posibilitatea de a organiza ceremonia la Casa Albă, surse indică acum că această variantă este „extrem de puțin probabilă”.

Prânzul elegant, organizat în sala principală, a reunit aproximativ 85 de invitați, printre care Ivanka Trump, Lara Trump, Tiffany Trump și Marla Maples. La eveniment a participat și Kai Trump, fiica lui Donald Trump Jr. Printre ceilalți invitați s-au numărat Daphne Oz, Dina Powell McCormick, Dee Ocleppo Hilfiger, Andrea Wynn și Amy Baier, în timp ce Usha Vance, soția vicepreședintelui J.D. Vance, și-a transmis scuzele pentru absență.

