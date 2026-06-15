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Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. România nu scapă de grindină, ploi, vijelii și descărcări electrice: zonele vizate de urgia naturii

De: Irina Maria Daniela 15/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. România nu scapă de grindină, ploi, vijelii și descărcări electrice: zonele vizate de urgia naturii
Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. Sursa foto: arhivă CANCAN.ro
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Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. Vești proaste de la meteorologii ANM: săptămâna aceasta va începe cu furtuni, ploi și vijelii. Temperaturile vor mai scădea și veți avea nevoie de o bluză mai groasă la voi. În seara de duminică, temperaturile minime s-au încadrat între 8 și 20 de grade și izolat a apărut ceața.

Vremea de azi în România

Temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor țării. Cerul va prezenta înnorări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.

Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale puternice la munte și în nord-vest – 60-70 km/h, și cu rafale moderate în centrul și sud – 40-45 km/h. Vijeliile și grindina vor apărea izolat.

Temperatura maximă a zilei de luni, 15 iunie, va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade. Temperaturile minime vor coborî până la 4 grade în Transilvania și 18 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat.

Vremea de azi în București

În Capitală, temperaturile vor scădea în termometre. Cerul va fi variabil, dar nu scăpăm de înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă de luni, 15 iunie, va fi de 25-27 de grade Celsius, iar cea minimă va coborî până la 14-16 grade Celsius.

Vremea de azi în marile orașe

  • Cluj-Napoca: va ploua și azi, iar vântul va sufla cu 15 km/h. Temperatura maximă va fi de 19 grade Celsius și cea minimă de 9 grade Celsius.
  • Timișoara: temperatura maximă va atinge 17 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla cu 18 km/h.
  • Iași: va ploua și azi, iar vântul va atinge rafale de 24 km/h. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, iar minima va coborî până la 12 grade Celsius.
  • Constanța: va ploua și precipitațiile vor atinge 1 mm. Vântul va sufla cu 20 km/h, temperatura maximă va urca până la 23 de grade Celsius și minima va coborî până la 18 grade Celsius.
  • Craiova: nici azi nu scăpăm de ploi. Vântul va sufla cu 25 de km/h și temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade Celsius. Pe timpul nopții, termometrele vor arăta 16 grade Celsius.
  • Brașov: o altă zi ploioasă, cu rafale de vânt de 13 km/h. Maxima zilei va atinge 16 grade Celsius, iar minima 9 grade Celsius, potrivit vremearomania.com.

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