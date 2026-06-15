Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. România nu scapă de grindină, ploi, vijelii și descărcări electrice: zonele vizate de urgia naturii

Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. Vești proaste de la meteorologii ANM: săptămâna aceasta va începe cu furtuni, ploi și vijelii. Temperaturile vor mai scădea și veți avea nevoie de o bluză mai groasă la voi. În seara de duminică, temperaturile minime s-au încadrat între 8 și 20 de grade și izolat a apărut ceața.
Temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor țării. Cerul va prezenta înnorări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.
Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale puternice la munte și în nord-vest – 60-70 km/h, și cu rafale moderate în centrul și sud – 40-45 km/h. Vijeliile și grindina vor apărea izolat.
Temperatura maximă a zilei de luni, 15 iunie, va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade. Temperaturile minime vor coborî până la 4 grade în Transilvania și 18 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat.
În Capitală, temperaturile vor scădea în termometre. Cerul va fi variabil, dar nu scăpăm de înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă de luni, 15 iunie, va fi de 25-27 de grade Celsius, iar cea minimă va coborî până la 14-16 grade Celsius.
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