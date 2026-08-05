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Tragedie pe terenul de fotbal. Un jucător de 24 de ani a murit lovit de un fulger, chiar în timpul partidei

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 17:00
Tragedie pe terenul de fotbal. Un jucător de 24 de ani a murit lovit de un fulger, chiar în timpul partidei
Tragedie pe terenul de fotbal. Un jucător de 24 de ani a murit lovit de un fulger, chiar în timpul partidei / Sursa foto: Pixabay
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Un fotbalist thailandez în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața într-un mod tragic, în timpul unei partide disputate marți. Safwan Awae, jucător al formației Yala FC, echipă care evoluează în al treilea eșalon fotbalistic din Thailanda, a fost lovit de un fulger chiar pe teren, în timp ce se afla în timpul meciului.

Imediat după incident, unul dintre colegii săi de echipă a intervenit pentru a-i acorda primele îngrijiri medicale. Momentul a fost surprins de mai multe persoane aflate în apropierea terenului.

Imaginile apărute ulterior arată reacția rapidă a celor prezenți. La partida respectivă asistau mai mulți oameni. Aceștia au fost martori la tragedia în urma căreia Safwan Awae și-a pierdut viața.

Mai mulți jucători au avut de suferit în urma incidentului

Incidentul tragic s-a produs în provincia Narathiwat din Thailanda, o zonă unde furtunile puternice și fenomenele extreme sunt întâlnite frecvent. În timpul ploii abundente care a însoțit partida, mai mulți fotbaliști au fost afectați. Însă pentru Safwan Awae consecințele au fost dramatice.

Federația de fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea tânărului sportiv, precizând:

„Un jucător de fotbal a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci în Thailanda”

Totodată, reprezentanții forului sportiv și-au exprimat sprijinul pentru apropiații acestuia:

„transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor şi clubului său în aceste momente dificile”

Safwan Awae ajunsese recent la Yala FC, formație cu care semnase un acord pe 29 iulie, după experiența avută la Pattani FC. La echipa precedentă, fotbalistul a avut o contribuție importantă la promovarea în Thai League 2, al doilea eșalon al fotbalului thailandez.

Sursa foto: Pixabay

Moartea tânărului jucător readuce în atenție necesitatea aplicării unor reguli stricte de protecție atunci când competițiile sportive se desfășoară în condiții meteo extreme. Specialiștii atrag atenția că partidele trebuie oprite sau reprogramate atunci când există riscuri provocate de fenomene precum furtunile cu descărcări electrice.

Un exemplu recent este partida disputată de naționala Franței împotriva Irakului la Cupa Mondială din 2026. Meciul a fost suspendat temporar din cauza vremii nefavorabile. Pauza prelungită de peste două ore a fost determinată de regulile de siguranță aplicate pe teritoriul american, conform cărora jocurile sunt întrerupte imediat

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