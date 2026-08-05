Noua înșelăciune care îi lasă pe șoferii români fără bani. Atenție să nu cădeți în plasa infactorilor!

Românii sunt avertizați asupra unei noi metode prin care infractorii încearcă să obțină date confidențiale, folosindu-se de mesaje SMS care anunță presupuse datorii pentru locuri de parcare. Expeditorii trimit notificări prin care destinatarii sunt informați că ar avea plăți neachitate și sunt presați să achite rapid suma indicată.

În realitate, mesajele fac parte dintr-o tentativă de înșelătorie. Linkurile atașate redirecționează utilizatorii către pagini false, asemănătoare celor oficiale, unde le sunt solicitate informații personale sau date ale cardurilor bancare.

Autoritățile trag un semnal de alarmă

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ignorarea acestor mesaje și verificarea eventualelor taxe sau amenzi exclusiv prin intermediul platformelor oficiale ale autorităților sau serviciilor de parcare.

„Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune care circulă în această perioadă prin intermediul mesajelor SMS. De această dată, escrocii folosesc în mod fraudulos numele unei platforme de plată a parcării, încercând să convingă destinatarii că au taxe de parcare restante şi că trebuie să efectueze urgent plata accesând un link”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea, potrivit News.ro.

Autorii fraudelor se folosesc de formulări care imită notificările oficiale, pentru a-i face pe oameni să creadă că au o problemă reală de rezolvat. În astfel de mesaje sunt invocate datorii neachitate, penalități sau termene limită de plată, astfel încât victimele să fie determinate să acționeze rapid și să acceseze linkurile primite.

„Scopul acestora este de a determina destinatarii să acceseze link-ul din mesaj şi să introducă date personale ori bancare pe pagini false, controlate de infractori. Această metodă urmează acelaşi tipar ca alte tentative de phishing semnalate recent, inclusiv cele prin care utilizatorii erau informaţi în mod fals că au primit o amendă rutieră şi trebuie să o achite prin accesarea unui link”, a mai transmis sursa citată.

Semne care pot indica un mesaj de tip phishing

Pentru a evita capcanele online, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la anumite indicii care pot trăda o tentativă de fraudă. Printre acestea se numără mesajele care transmit o stare de panică și îi presează pe destinatari să facă rapid o plată, solicitările de accesare a unor linkuri necunoscute sau paginile care cer informații confidențiale, precum date personale ori detalii ale cardului.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă numerele de telefon sau adresele de contact care nu corespund instituției ori companiei invocate în mesaj.

Pentru a se proteja, cetățenii sunt îndemnați să evite accesarea linkurilor primite prin SMS-uri suspecte și să nu completeze formulare în care li se cer date sensibile. Orice informație legată de taxe, plăți sau conturi trebuie verificată doar prin intermediul platformelor oficiale ale furnizorilor de servicii.

În cazul în care un utilizator a oferit deja date bancare pe un site fals, este recomandat să ia legătura cât mai repede cu banca pentru securizarea contului și blocarea cardului, precum și să anunțe autoritățile despre incident.

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